Gabriela Sabatini cautivada por los paisajes de Catamarca: "Vuelvo con el corazón lleno"

Reconocida mundialmente como embajadora del deporte y la vida activa, Gabriela Sabatini continúa sumando kilómetros en su faceta de viajera incansable. Si bien sus compromisos con el tenis y el ciclismo la llevan habitualmente por los destinos más exclusivos del exterior, la mejor tenista argentina de la historia volvió a confirmar que su semblante se transforma positivamente al conectar con sus raíces.

En esta oportunidad, Sabatini eligió el Noroeste Argentino para una desconexión profunda, dedicando gran parte de su itinerario a recorrer los tesoros naturales y culturales de la provincia de Catamarca.

Durante su estadía, la deportista se mostró maravillada por la geografía del departamento Tinogasta. Sabatini exploró la inmensidad de la Duna Mágica de Saujil y se adentró en las imponentes Dunas de Tatón, escenarios que se han consolidado como destinos predilectos para el turismo de aventura y el contacto con el silencio andino.

Además de los paisajes naturales, la extenista dedicó tiempo a la Ruta del Adobe, un circuito que conjuga fe, arquitectura y tradición. Allí, visitó hitos históricos de gran valor patrimonial: la Iglesia Virgen de Andacollo (La Falda): Una construcción que data de 1840, y la Capilla Nuestra Señora de Rosario (Anillaco): Edificada en 1712, siendo uno de los templos más antiguos de la región.

El mensaje en sus redes

Tras finalizar su recorrido, que también incluyó parajes de San Juan, San Luis y La Rioja, Sabatini volcó sus emociones en las redes sociales para compartir la experiencia con sus seguidores.

"¡Argentina qué linda sos! Recorrido inolvidable por San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja. Gente cálida y hermosa. Vuelvo con el corazón lleno. Gracias a los guías y guardaparques por su pasión y dedicación", expresó conmovida.

Su visita no solo resalta la vigencia de su figura como referente del país, sino que también funciona como una ventana al mundo para promocionar los destinos emergentes del interior argentino, aquellos que, según sus propias palabras, logran conmoverla como ningún otro punto del globo.