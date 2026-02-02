Cuál es la extensión de Chrome que secuestra el navegador y roba todas las contraseñas

Una extensión web, que se presenta como un bloqueador de anuncios legítimo, comenzó a atacar a usuarios de navegadores basados en Chromium.

El complemento no solo provoca que Chrome y Edge se congelen, sino que además instala malware para robar información sensible, incluidas contraseñas de todo tipo de cuentas y credenciales de acceso a billeteras virtuales y homebanking.

La amenaza fue identificada por investigadores de la empresa de ciberseguridad Huntress, que atribuyen el ataque a ciberdelincuentes conocidos con el seudónimo KongTuke.

Una extensión de Chrome secuestra tu navegador y roba todas tus contraseñas.

La técnica utilizada recibe el nombre de ClickFix y, en esta variante específica, fue bautizada como CrashFix por la forma en que simula fallos críticos del navegador para manipular a las víctimas.

Así funciona la extensión falsa que imita a un bloqueador popular

El complemento malicioso se distribuye bajo el nombre NexShield y se hace pasar por uBlock Origin Lite, una versión real y confiable de un bloqueador de anuncios ampliamente utilizado. Según el análisis de Huntress, la extensión aparece entre los primeros resultados cuando los usuarios buscan alternativas para bloquear publicidad, lo que aumenta de forma considerable su tasa de instalación.

Una vez añadida al navegador, NexShield no muestra comportamientos sospechosos inmediatos. Durante aproximadamente una hora permanece inactiva, una estrategia que refuerza su apariencia legítima y reduce las probabilidades de que el usuario la elimine de manera preventiva.

El ataque se activa después de ese período inicial. En ese momento, la extensión comienza a consumir de forma excesiva recursos del sistema y satura la CPU y la memoria hasta provocar un bloqueo total del navegador. Para el usuario, la situación se asemeja a un fallo técnico grave, sin señales claras de que se trate de una acción intencional.

Luego de forzar el cierre y reiniciar el navegador, aparece un mensaje de advertencia falso. El aviso indica que el cierre anterior fue "anómalo" y sugiere realizar un escaneo de seguridad para corregir el supuesto problema. Minutos después, se muestra una nueva pantalla con instrucciones detalladas para "solucionar el error", que incluyen copiar y ejecutar un comando en el sistema operativo.

Ese paso es clave para el ataque. Al ejecutar el comando, la víctima descarga e instala un script malicioso que opera en segundo plano. De acuerdo con los investigadores, este malware permite el robo de datos almacenados en el equipo y otorga control remoto al atacante, lo que expone contraseñas, información personal y otros datos críticos.

Qué hacer si la extensión está instalada en Chrome o Edge

Ante la sospecha de tener instalada NexShield u otra extensión que imite a uBlock Origin Lite, el primer paso es eliminarla de inmediato desde el administrador de extensiones del navegador. En Chrome y Edge, basta con ingresar a la sección de complementos, identificar el nombre sospechoso y quitarlo por completo.

Después de desinstalar la extensión, se recomienda ejecutar un análisis completo del sistema con una herramienta de seguridad confiable, ya que el ataque incluye la descarga de malware que puede seguir activo en segundo plano.

También es importante cambiar todas las contraseñas utilizadas desde el navegador afectado, en especial las vinculadas a correos electrónicos, cuentas financieras, billeteras virtuales y homebanking.

Cuáles son las señales que permiten detectar una extensión maliciosa

Algunas extensiones presentan indicios claros de riesgo incluso cuando se distribuyen a través de tiendas oficiales.

Uno de los primeros puntos a revisar son los permisos solicitados: un bloqueador de anuncios no debería requerir acceso total al sistema, a todos los sitios visitados ni a la ejecución de procesos externos al navegador.

El comportamiento también es una señal relevante. Consumo excesivo de CPU o memoria, bloqueos inesperados del navegador o mensajes de error que aparecen sin una acción previa del usuario pueden indicar que el complemento ejecuta funciones ajenas a su propósito original.

Otro indicio es la aparición de mensajes que solicitan acciones manuales fuera del navegador. Ninguna extensión legítima debería pedir que el usuario copie y ejecute comandos en el sistema operativo para "corregir errores" o "restablecer la seguridad". Ese tipo de indicaciones suele formar parte de esquemas de ingeniería social orientados a instalar malware de forma encubierta.

Un recordatorio sobre los riesgos de las extensiones

El caso de NexShield deja en evidencia uno de los vectores de ataque más subestimados por los usuarios: las extensiones de navegador. Si bien se distribuyen a través de tiendas oficiales y utilizan nombres similares a herramientas conocidas, estos complementos pueden convertirse en puertas de entrada para campañas de robo de información a gran escala.

Es importante también que ningún bloqueador de anuncios legítimo debería solicitar la ejecución manual de comandos ni provocar fallos deliberados del sistema. Revisar el nombre exacto del desarrollador, la cantidad de descargas y los permisos solicitados son una de las pocas barreras efectivas frente a este tipo de engaños.

