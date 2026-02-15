Catamarca despide la Chaya y el Carnval 2026 con festejos y tradición popular

El calendario del circuito "Catamarca es Chaya y Carnaval" entra en su recta final y concentra, entre el domingo 15 y el martes 17 de febrero, las últimas celebraciones de la edición 2026. Vecinos y turistas podrán participar de una agenda que mantiene vivo el espíritu del carnaval catamarqueño, con música, danza, espuma y harina como ejes de cada encuentro.

La programación incluye actividades en distintos puntos del Valle Central, reafirmando la impronta cultural que caracteriza a la temporada estival en la provincia.

Domingo 15: Chaya de Los Hermanos Rodríguez

El domingo 15 de febrero, desde las 18, el Centro Vecinal Domingo Faustino Sarmiento será sede de la Chaya de Los Hermanos Rodríguez, con entrada libre y gratuita.

La grilla artística estará integrada por Sombrita Algarrobera, Los Hermanos Rodríguez, Los Quilmeños, Alico Espilocín, Deby Gianoglio, Entre Takiris, Clave de Sueños y Thyago (Cuarteto). La conducción estará a cargo de Gaby Guía y Rubén Amado.

La organización informó que no se permitirá el ingreso de botellas de vidrio, objetos cortantes, bebidas ni comidas. Se podrá ingresar con conservadoras con hielo, espuma y reposeras. En el predio habrá puestos gastronómicos habilitados.

Lunes 16: Carnaval del Valle y Chaya de Alico

El lunes 16, a las 20, se desarrollará la octava edición del Carnaval del Valle en Finca La Mercedita, sobre Ruta Provincial 1, en Fray Mamerto Esquiú.

El evento contará con una destacada cartelera artística y permitirá el ingreso con reposeras, sillas, equipo de mate, manta y conservadora. No estará permitido ingresar con bebidas, comidas, espuma en aerosol ni harina. La entrada general tendrá un valor de 5.000 pesos.

Ese mismo día se realizará la décima edición de la Chaya de Alico, en la cancha del Club Juventud (Av. Virgen del Valle 237), en la ciudad Capital.

La programación incluye a Deby Gianoglio, Entre Takiris, Daniela Álvarez (Tucumán), Sombrita Algarrobera (Frías), Carnavacopla, Ricardo Toro Arce, Nacho Andrada, Los Hermanos Rodríguez y La Furia Musical.

El bono contribución será de 5.000 pesos, con promociones disponibles. Los menores de 10 años ingresarán gratis acompañados por un adulto. El evento no se suspende por lluvia.

En este caso, no se permitirá el ingreso con comida, bebidas, conservadoras ni elementos cortopunzantes, aunque sí estará habilitado el ingreso con reposera. El predio contará con servicio de cantina.

Martes 17: cierre en Valle Viejo

El cierre del circuito será el martes 17 de febrero, de 14 a 20, en Finca La Mabel, en El Portezuelo, departamento Valle Viejo.

El bono contribución tendrá un valor de 5.000 pesos. De esta manera, Catamarca pondrá punto final a la edición 2026 de la Chaya y el Carnaval, una de las expresiones culturales más convocantes del verano provincial.