Catamarca despliega su identidad en la Feria del Libro 2026 con una amplia agenda

Catamarca tendrá una participación destacada en la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026, uno de los eventos más relevantes del mundo literario. La cita se desarrollará entre el 23 de abril y el 11 de mayo en el predio de La Rural, en una edición que adquiere un carácter especial al celebrar su aniversario número cincuenta.

La feria contará con propuestas conmemorativas como el Pabellón Homenaje, dedicado a recorrer cinco décadas de historia, y tendrá a Perú como país invitado de honor, sumando un componente internacional de relevancia. La apertura oficial está prevista para el 23 de abril a las 18 horas, mientras que el público podrá visitarla de lunes a viernes de 14 a 22 horas, y los sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas.

En este contexto, la provincia se posiciona con una propuesta que busca destacar su identidad cultural, su producción editorial y el trabajo de sus autores.

Producción editorial y presencia institucional

La participación de Catamarca en la feria se sostiene en cifras que reflejan la magnitud de su propuesta. La delegación estará integrada por:

164 autores

245 títulos

Más de 1.200 ejemplares

Estos materiales estarán representados a través de nueve editoriales locales, entre las que se encuentran El Trébol, El Guadal Editora, Cerro Negro, Maíz Rojo, Phaway, Quebracho Editora, Centro Editor - Editorial Extensión Universitaria UNCa y De las Bermudas.

El espacio principal de actividades será el stand Norte Cultura, ubicado en el Pabellón Ocre, donde se desarrollará una agenda diversa que incluirá presentaciones de libros, charlas, espectáculos musicales y propuestas vinculadas al patrimonio cultural.

Acto oficial: Catamarca Milenaria

Uno de los momentos centrales de la participación provincial será el acto oficial denominado Catamarca Milenaria, que se llevará a cabo el 24 de abril a las 19 horas en la sala Ernesto Sábato del Pabellón Azul.

La actividad incluirá laspalabras del editor Víctor Aybar, de El Guadal Editora, luego la presentación del libro "Trilogía Andina", de la escritora y poeta María del Rosario Andrada y el espectáculo "Catamarcanas", a cargo de Itatí Álvarez Ortega y Belén Parma

Esta propuesta combina literatura y música, articulando una puesta en escena que busca reflejar la identidad cultural de la provincia.

Agenda cultural

El cronograma de actividades de Catamarca se extiende a lo largo de varias jornadas, con propuestas que abarcan diferentes géneros y temáticas.

El sábado 25 de abril, en el stand Norte Cultura, se realizarán:

15 hs — Presentación del libro La Danza del Valle , de Víctor Aybar (El Guadal Editora)

, de (El Guadal Editora) 15.30 hs — Presentación de El Huevo del Flamenco , de Rosario Andrada (Editorial Vinciguerra)

, de (Editorial Vinciguerra) 16 hs — Presentación de la Colección Chinitas: Los ojos de la Ternura y El cielo que nos abarcó , con participación de Camila Ortega y Paula Bustamante

, con participación de 18 hs — Espectáculo musical Catamarcanas, con Itatí Álvarez Ortega y Belén Parma

El miércoles 29 de abril se desarrollarán:

16 hs — Charla Memoria viva: lo que persiste aunque se pierda , a cargo de Marta Díaz (Diario El Esquiú)

, a cargo de (Diario El Esquiú) 17 hs — Charla Cueva Cacao, 40 mil años de historia bajo el suelo catamarqueño , con el director provincial de Antropología Cristian Melián

, con el director provincial de Antropología 18 hs — Presentación del libro Educación y Esperanza, de Nicolás Quiroga

El jueves 30 de abril tendrá lugar:

16 hs — Presentación de Dizque. Leyendas, costumbres, relatos, creencias, mitos y supersticiones , de Rodolfo Lobo Molas (Editorial Phaway, 2025)

, de (Editorial Phaway, 2025) 17 hs — Presentación de Población y sociedad en Catamarca tardocolonial. Padrón de 1780, de Mgter. Gabriela De la Orden

El viernes 1 de mayo se presentará:

18 hs — Ollitas. Reflexiones sobre la identidad, de Federico Bazán

El sábado 2 de mayo:

16 hs — Roma incendiada de verbos, de Pilar Carabús

El domingo 3 de mayo:

15 hs — Riendas que sujetan , de Gabriel Carrizo

, de 16 hs — Septiembre de 1955. La hora de la revancha del antiperonismo catamarqueño, de Jorge Perea (Editorial El Trébol, 2025)

El jueves 7 de mayo:

17 hs — El último pasajero , de César Noriega (Quebracho Editora, 2025)

, de (Quebracho Editora, 2025) 18 hs — Archivim sobre Andalgalá , de Claudio Balsa

, de 21 hs — Juicio al sistema educativo argentino, de Víctor Leopoldo Martínez

El viernes 8 de mayo:

16 hs — Memorias de mi abuelo Federico Guzmán y antología Bonita trama , de Rosa Guzmán (Antofagasta de la Sierra)

, de (Antofagasta de la Sierra) 17 hs — Presentación del videojuego Guardianes de las Coplas, a cargo de la Dirección de Patrimonio Cultural, con la participación de la arquitecta Edith Cardoso

Finalmente, el sábado 9 de mayo: