Catamarqueñas distinguidas para el Premio Nacional "Gaviotas de Plata" 2026

El Premio Nacional "Gaviotas de Plata" 2026 vuelve a posicionarse como una de las distinciones culturales más relevantes del país, con un formato itinerante que recorre distintas provincias argentinas para reconocer a figuras destacadas de la cultura, la música y el arte. En esta edición, Catamarca forma parte del circuito junto a Tucumán, La Rioja y San Juan durante abril, mientras que en agosto las galas continuarán en Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza.

Este carácter federal no solo amplía el alcance del reconocimiento, sino que también permite visibilizar el trabajo de referentes locales, nacionales e internacionales en sus propios territorios. En ese contexto, la provincia de Catamarca tendrá su acto de entrega este lunes a las 20 horas, en una ceremonia que concentrará la atención sobre quienes han desarrollado una labor destacada en sus respectivos ámbitos.

Las distinguidas catamarqueñas

En la edición 2026, Catamarca contará con tres reconocimientos que reflejan la diversidad de campos en los que se manifiesta el compromiso cultural y social. Las distinciones recaen sobre:

La ONG AMAN , por su trabajo vinculado a la no violencia y la defensa de las mujeres

, por su trabajo vinculado a la no violencia y la defensa de las mujeres Celeste Moya , destacada artista plástica

, destacada artista plástica Gabriela Nieva Larcher , periodista, quien decidió ceder su distinción al Foro de Catamarca de la Red de Infancia Robada

, periodista, quien decidió ceder su distinción al Foro de Catamarca de la Red de Infancia Robada Griselda Bazán, titular de APYFADIM y referente de la lucha por la inclusión de las personas con discapacidad

Cada uno de estos reconocimientos pone en valor trayectorias que, desde distintos espacios, contribuyen al desarrollo cultural y social. En particular, la decisión de Nieva Larcher de transferir su distinción a una organización colectiva introduce un gesto que amplía el alcance simbólico del premio, trasladándolo hacia una causa social vinculada a la infancia.

Una gala con proyección nacional

El acto de entrega previsto para este lunes a las 20 horas se inscribe dentro de una serie de galas que se desarrollan a lo largo del país. Esta modalidad itinerante constituye uno de los rasgos distintivos del premio, que busca descentralizar el reconocimiento cultural y generar espacios de visibilidad en múltiples regiones.

La programación de abril incluye a Catamarca junto a Tucumán, La Rioja y San Juan, consolidando un circuito regional que destaca la producción cultural del noroeste argentino. En tanto, el cronograma continuará en agosto con nuevas sedes en el centro del país, ampliando el alcance de la iniciativa.

La organización detrás del premio

El Premio Nacional "Gaviotas de Plata" es impulsado por la Organización Princesa Alexandra, una entidad fundada en Buenos Aires con el objetivo de visibilizar y premiar a quienes trabajan con pasión en distintos ámbitos culturales.

Desde su creación, la organización ha recorrido diversas provincias argentinas, reconociendo talentos en múltiples disciplinas y consolidando una red de difusión cultural que trasciende las fronteras locales. Su misión se centra en motivar a creadores, educadores y hacedores culturales, promoviendo que su labor sea conocida y valorada por la sociedad en su conjunto.

Entre los principios que orientan su accionar, se destacan:

La promoción de la cultura en sus distintas expresiones

El reconocimiento del trabajo artístico y social

La difusión de iniciativas que contribuyen al desarrollo comunitario

Desde 2018, la entidad ha logrado consolidar el premio como un sello distintivo de excelencia cultural a nivel nacional, posicionándolo como un espacio de reconocimiento que articula trayectorias individuales y colectivas.

Cultura, arte y compromiso social en un mismo escenario

La edición 2026 del Premio Nacional "Gaviotas de Plata" en Catamarca pone de relieve no solo la producción artística, sino también el compromiso social que atraviesa muchas de las iniciativas reconocidas. La presencia de una ONG dedicada a la no violencia, junto a figuras del arte y el periodismo, evidencia una concepción amplia de la cultura, entendida como un campo que integra diversas formas de intervención en la sociedad.

En este marco, la gala prevista para este lunes se presenta como un espacio de encuentro entre distintas expresiones culturales, donde se reconocen trayectorias que han logrado impacto en sus comunidades. La distinción, en este sentido, no solo celebra logros individuales, sino que también refuerza la importancia de sostener y visibilizar el trabajo cultural en todo el territorio nacional.