Catamarca: "Tras las huellas del Beato", la tradicional caminata ya tiene fecha

En el contexto de las conmemoraciones por el Bicentenario del natalicio del Beato Mamerto Esquiú, Catamarca se prepara para vivir una nueva edición de una de sus expresiones más representativas de fe colectiva. Se trata de la caminata "Tras las huellas del Beato", una propuesta que convoca a peregrinos y fieles a recorrer los caminos vinculados a la vida del religioso, en una jornada que combina espiritualidad, esfuerzo físico y encuentro comunitario.

La actividad, prevista para el domingo 3 de mayo, se inscribe dentro de un calendario conmemorativo que busca poner en valor la figura de Esquiú a través de prácticas que remiten directamente a su legado y a los espacios que marcaron su historia.

El recorrido

El punto de partida será el sector de La Bajada, ubicado en el departamento Paclín. Desde allí, los participantes iniciarán el ascenso hacia la cumbre del cerro El Gracián, en un trayecto que representa uno de los momentos más significativos de la jornada.

El recorrido no solo implica una exigencia física, sino que también adquiere un sentido simbólico al recrear los caminos asociados a la vida del beato. La caminata se configura así como una experiencia integral que combina paisaje, historia y espiritualidad.

Al alcanzar la cima, los peregrinos compartirán el desayuno, que estará a cargo de la familia de Claudia Gómez, encargada de la organización de este momento de descanso y convivencia. Este espacio intermedio permite recuperar energías antes de iniciar el descenso y continuar con las actividades previstas.

La misa como eje central de la jornada

Tras el descenso hasta el pie del cerro, se llevará a cabo la celebración de la misa, uno de los momentos centrales de la caminata. Este acto litúrgico concentra el sentido espiritual del encuentro, en el que los participantes renuevan su fe en un entorno natural que forma parte del itinerario del beato.

La misa no solo funciona como instancia religiosa, sino también como punto de cohesión entre los asistentes, que comparten una experiencia común a lo largo del recorrido.

Un cierre comunitario en la Casa Natal del Beato

La jornada continuará con el traslado hacia la Casa Natal del Beato Mamerto Esquiú, donde se realizará el almuerzo comunitario. Este tramo final refuerza el vínculo entre los participantes y el lugar que representa el origen de la figura homenajeada.

El almuerzo será organizado junto a miembros de la parroquia San José, consolidando una instancia de encuentro que trasciende lo individual y se proyecta hacia lo colectivo. En este espacio, la comunidad se reúne no solo para compartir alimentos, sino también para fortalecer lazos y reafirmar una identidad común en torno a la figura del beato.

Organización y participación comunitaria

Desde la organización, se extendió una invitación abierta a la comunidad para colaborar con la preparación del almuerzo, especialmente con la donación de pan e insumos destinados a la elaboración de locro. Esta convocatoria refuerza el carácter participativo de la propuesta, en la que distintos actores se involucran en la construcción de la jornada.

Los interesados en colaborar pueden comunicarse a los siguientes contactos:

3834-008527 (Cecilia)

3834-560345 (María)

Este tipo de participación comunitaria constituye uno de los pilares de la caminata, ya que permite que la actividad se sostenga a partir del aporte colectivo.

Una tradición que une fe, historia y comunidad

La caminata "Tras las huellas del Beato" se consolida como una tradición que articula distintos elementos: el homenaje a una figura central como Mamerto Esquiú, la experiencia compartida del recorrido y la construcción de espacios de encuentro.

En el marco del Bicentenario, esta edición adquiere un significado especial, al reunir a fieles y peregrinos en un itinerario que conecta pasado y presente. La propuesta no solo recupera los caminos físicos vinculados al beato, sino que también reafirma su legado a través de prácticas que continúan vigentes en la comunidad.

De esta manera, el próximo 3 de mayo se perfila como una fecha clave para quienes buscan participar de una jornada donde la fe, la memoria y la participación colectiva se entrelazan en un mismo recorrido.