Catamarca despliega su identidad en la Feria del Libro: la agenda completa

En el marco de la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Catamarca consolida su participación a través del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte con una propuesta que articula investigación científica, debate educativo y rescate patrimonial. La presencia se desarrolla en el Pabellón Ocre del predio La Rural, dentro del stand regional del Consejo Norte Cultura, compartido con las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y La Rioja.

Tras el acto oficial y las primeras presentaciones realizadas durante el fin de semana, la provincia continúa con una agenda que combina múltiples enfoques culturales y académicos, ofreciendo un recorrido por distintas dimensiones de su identidad.

Identidad, arqueología y educación

La programación del miércoles 29 de abril se organiza en torno a tres ejes centrales que vinculan memoria, historia y formación. La jornada comienza a las 16 horas con la charla "Memoria viva: lo que persiste, aunque se pierda", a cargo de la periodista Martha Yolanda Díaz. La propuesta busca explorar la transformación de las expresiones humanas, estableciendo un puente simbólico entre las huellas ancestrales del Pueblo Perdido y el fanzine contemporáneo Evolutivo Pura Vida, entendido como una forma de resistencia al olvido.

A las 17 horas, el foco se traslada al ámbito científico con la conferencia "Cueva Cacao, 40 mil años de historia bajo el suelo catamarqueño", dictada por el director de Antropología de la provincia, Cristian Melián. En este espacio se presentarán los hallazgos del sitio arqueológico Cueva Cacao 1.A, ubicado en Antofagasta de la Sierra, considerado una pieza clave para comprender el poblamiento humano en Sudamérica y el valor del patrimonio de la Puna.

El cierre de la jornada será a las 18 horas con la presentación del libro "Educación y Esperanza", de José Nicolás Quiroga, especialista en educación con más de 40 años de trayectoria y exministro del área. La obra propone una reflexión sobre el rol docente y las políticas públicas como herramientas para la construcción de igualdad.

Mitos y raíces coloniales

El jueves 30 de abril la agenda se orienta hacia la recuperación de tradiciones y el análisis histórico del pasado colonial. A las 16 horas, el periodista y escritor Rodolfo Lobo Molas presentará su obra "Dizque", editada por Phaway. El libro reúne leyendas, mitos y relatos que forman parte del entramado cultural de la provincia, aportando una mirada sobre las narrativas que configuran su identidad.

Luego, a las 17 horas, la historiadora Gabriela De la Orden presentará "Población y sociedad en Catamarca Tardocolonial. Padrón de 1780", una investigación que recupera un registro histórico que se creía perdido. El trabajo ofrece una radiografía social y étnica del Valle Central hacia fines de la colonia, con un análisis del mestizaje de la época y la inclusión de una transcripción modernizada del padrón, destinada tanto a especialistas como a lectores interesados.

Una agenda que se extiende

La participación de Catamarca en la feria continuará con una programación que abarca presentaciones literarias, investigaciones históricas y propuestas artísticas. Entre las actividades destacadas se incluyen:

Viernes 1 de mayo, 18 hs: presentación del libro "Ollitas. Reflexiones sobre la identidad", de Federico Bazán

presentación del libro "Ollitas. Reflexiones sobre la identidad", de Federico Bazán Sábado 2 de mayo, 16 hs: presentación de "Roma incendiada de verbos", de Pilar Carabús

presentación de "Roma incendiada de verbos", de Pilar Carabús Domingo 3 de mayo: 15 hs: "Riendas que sujetan", de Gabriel Carrizo 16 hs: "Septiembre de 1955. La hora de la revancha del antiperonismo catamarqueño", de Jorge Perea (Editorial El Trébol, 2025)



La agenda se retoma el jueves 7 de mayo con múltiples presentaciones:

17 hs: "El último pasajero", de César Noriega (Quebracho Editora, 2025)

18 hs: "Archivim sobre Andalgalá", de Claudio Balsa

21 hs: "Juicio al sistema educativo argentino", de Víctor Leopoldo Martínez

El viernes 8 de mayo se suman nuevas propuestas:

16 hs: "Memorias de mi abuelo Federico Guzmán y antología Bonita trama", de Rosa Guzmán (Antofagasta de la Sierra)

17 hs: presentación del videojuego "Guardianes de las Coplas", a cargo de la Secretaría de Gestión Cultural y la Dirección de Patrimonio Cultural, con la participación de la arquitecta Laura Maubecín y Edith Cardoso

Finalmente, el sábado 9 de mayo, a las 18 horas, se presentará el espectáculo poético musical "Paisaje", a cargo de Alejandro Acosta y Celina Galera.