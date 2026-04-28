Corte total en Avda. Gobernador Galíndez por obras de repavimentación

La ciudad capital atraviesa una nueva jornada de intervención vial con el avance de la repavimentación en avenida Gobernador Galíndez, en el marco del Plan Provincial de Asfaltado. Las tareas son ejecutadas por Vialidad Provincial en articulación con la municipalidad de la Capital, consolidando un esquema de trabajo conjunto orientado a mejorar la infraestructura urbana.

Este martes, entre las 08:00 y las 17:00 horas, se lleva adelante un corte total de la avenida en el corredor este-oeste, afectando el tramo comprendido entre Gobernador Felipe Figueroa y avenida Virgen del Valle. La medida responde a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para la ejecución de los trabajos, en un sector considerado de alto tránsito.

La intervención se inscribe en una serie de obras ya realizadas en arterias clave de la ciudad, como avenida Belgrano, Legisladores y Mariano Moreno, lo que evidencia una continuidad en la planificación vial.

Detalles de la intervención

La obra en avenida Gobernador Galíndez presenta una serie de características técnicas que dan cuenta de su magnitud y alcance. El proceso incluye etapas específicas orientadas a garantizar la calidad del nuevo pavimento.

Entre los aspectos principales se destacan:

Fresado de la carpeta asfáltica existente

Colocación de concreto asfáltico en caliente

Intervención en una extensión de 1.400 metros por cada carril

Avenida con cantero central

Superficie total de 17.220 metros cuadrados

Este conjunto de tareas permite no solo renovar la superficie de rodamiento, sino también optimizar las condiciones estructurales de la calzada, en una vía que soporta un flujo constante de vehículos.

Impacto en la circulación

El desarrollo de los trabajos implica una alteración significativa en la circulación vehicular, especialmente en un corredor que conecta distintos sectores de la ciudad. El corte total en sentido este-oeste obliga a los conductores a modificar sus recorridos habituales durante el horario de intervención.

En este contexto, se emitieron una serie de recomendaciones dirigidas a vecinos y usuarios de la vía:

Respetar la señalización dispuesta en la zona de obra

Utilizar calles alternativas para evitar demoras

Circular con precaución en los sectores intervenidos

Estas indicaciones buscan reducir riesgos y facilitar la convivencia entre las tareas en ejecución y el tránsito urbano.

Planificación integral para la ciudad

Las obras en avenida Gobernador Galíndez forman parte de una planificación integral que apunta a renovar la infraestructura vial urbana. Este enfoque contempla la intervención en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de acompañar su crecimiento y mejorar la conectividad.

La continuidad de trabajos en arterias como Belgrano, Legisladores y Mariano Moreno, sumada a la actual intervención en Galíndez, refleja una política sostenida en materia de obras públicas, orientada a fortalecer la red vial.

En este sentido, la repavimentación no se limita a una mejora puntual, sino que se integra en un esquema más amplio que busca optimizar la circulación en sectores de alto tránsito, donde el desgaste de la calzada impacta directamente en la movilidad.

Infraestructura y crecimiento urbano

El avance de este tipo de obras se vincula con la necesidad de adaptar la infraestructura a las demandas de una ciudad en expansión. La renovación del pavimento en avenidas clave permite mejorar la transitabilidad y reducir los efectos del deterioro generado por el uso intensivo.

Entre los objetivos que se persiguen con estas intervenciones se encuentran:

Mejorar la calidad de la superficie de rodamiento

Aumentar la seguridad vial

Optimizar los tiempos de circulación

Acompañar el crecimiento urbano

La ejecución de estos trabajos, en coordinación entre organismos provinciales y municipales, refuerza la importancia de una planificación articulada para abordar las necesidades de infraestructura.