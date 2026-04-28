Catamarca se prepara para honrar al Beato Esquiú con celebraciones en el templo franciscano

Los franciscanos de Catamarca dieron a conocer el programa oficial de celebraciones por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto de la Ascensión Esquiú y Medina, una figura emblemática definida como "Apóstol y ciudadano, servidor de la unidad". Las actividades se desarrollarán en el templo franciscano ubicado en Esquiú 550, en la ciudad capital, que se convertirá en el punto central de los actos conmemorativos.

Este aniversario representa un momento de especial relevancia para la comunidad religiosa, que se prepara para rendir homenaje a una de sus figuras más representativas a través de un programa que combina instancias litúrgicas, procesionales y encuentros de oración.

El triduo

El cronograma de actividades comenzará con la realización del triduo, que se llevará a cabo desde el jueves 7 hasta el sábado 9 de mayo. Esta etapa inicial se presenta como un espacio de preparación espiritual que convoca a los fieles a participar de instancias de reflexión y oración.

Durante estos tres días, las actividades seguirán un esquema organizado:

18:15 Adoración Eucarística

19:00 Misa y Procesión en el Templo

Este formato se repetirá en cada jornada del triduo, consolidando un ritmo de encuentro comunitario que articula la adoración, la celebración litúrgica y el recorrido procesional dentro del ámbito del templo.

Procesión y velada

El domingo 10 de mayo se desarrollará una de las jornadas más significativas del programa, con actividades que integran distintos momentos de participación colectiva. A las 19:15, se realizará una procesión desde la Iglesia Franciscana hacia la Catedral, en un recorrido que contará con el acompañamiento de la Banda del CEF San Francisco de Asís de La Rioja, sumando un componente musical a la expresión de fe.

Posteriormente, a las 20:00, se celebrará la misa en la Iglesia Franciscana, continuando con el eje litúrgico de la jornada. Más tarde, entre las 21:30 y las 24:00, tendrá lugar la velada orante y festiva, que se desarrollará en el CEF Quintana.

Esta secuencia de actividades configura un día de alta intensidad dentro del programa, donde la comunidad podrá participar de distintas formas de expresión religiosa y celebración.

Fiesta del Beato Esquiú

El lunes 11 de mayo se celebrará la Fiesta del Beato Mamerto Esquiú, Obispo, constituyendo el momento culminante de las conmemoraciones por el bicentenario. La jornada incluirá:

19:30 Rezo del Rosario

20:00 Misa

La celebración eucarística será presidida por Mons. Fr. Luis A. Scozzina, ofm, Obispo de Orán, quien encabezará este momento central de la agenda religiosa.

Un programa que articula fe y comunidad

El conjunto de actividades previstas pone en evidencia una planificación que busca integrar distintos momentos de la vida espiritual y comunitaria. Desde el triduo inicial hasta la celebración final, el programa propone un recorrido que combina oración, liturgia y participación colectiva.

Entre los elementos destacados del cronograma se encuentran:

Instancias diarias de adoración eucarística

Celebraciones litúrgicas con misas programadas

Procesiones como expresión pública de fe

Velada orante y festiva como espacio comunitario

Participación de una banda musical en la jornada central

Cada uno de estos componentes contribuye a dar forma a una conmemoración que no solo recuerda el natalicio del Beato Esquiú, sino que también busca fortalecer los vínculos dentro de la comunidad.