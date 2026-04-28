Colapso en la Línea 104: sin servicio de El Nene, crece el malhumor de los usuarios

La crisis en el transporte urbano de Catamarca sumó un nuevo capítulo con la suspensión total del servicio de la Línea 104 de la empresa El Nene SRL, que dejó a cientos de usuarios sin posibilidad de movilizarse en una jornada clave de la semana.

A diferencia de lo ocurrido el lunes, cuando el servicio funcionó de manera reducida, este martes la situación se agravó: no hubo colectivos circulando en el recorrido correspondiente, lo que generó un impacto inmediato en la rutina diaria de los pasajeros. La ausencia total de unidades en la calle dejó en evidencia la profundización de un conflicto que se arrastra desde hace meses y que, lejos de encontrar una solución, continúa escalando.

Usuarios afectados

La falta de servicio provocó graves inconvenientes a cientos de pasajeros, quienes dependen de la Línea 104 para trasladarse dentro de la ciudad capital. La interrupción impactó de manera directa en distintas actividades cotidianas:

Dificultades para llegar a los lugares de trabajo

Problemas para ingresar en horario a las escuelas

Imposibilidad de realizar trámites en el centro capitalino

La jornada se vio marcada por la incertidumbre y la falta de alternativas para quienes utilizan habitualmente este medio de transporte, generando un escenario de malestar generalizado entre los usuarios.

Incumplimientos salariales

El origen del conflicto se encuentra en la crisis financiera que atraviesa la empresa El Nene SRL, que derivó en el incumplimiento del pago de salarios a los choferes. Esta situación fue determinante para que los trabajadores decidieran no prestar servicio.

Según se informó, la empresa había asumido la semana pasada el compromiso de regularizar los pagos, incluso en el marco de una sentencia judicial que establecía la obligación de abonar los salarios adeudados. Sin embargo, ese compromiso no fue cumplido.

Ante este escenario, y considerando que el conflicto se viene prolongando desde hace meses, los trabajadores resolvieron no salir a trabajar, lo que derivó directamente en la paralización total del servicio durante la jornada del martes.

Un conflicto prolongado en el tiempo

La situación actual no es un hecho aislado, sino la continuidad de un problema estructural que afecta tanto a trabajadores como a usuarios. La reiteración de incumplimientos y promesas no concretadas ha generado un desgaste progresivo en el vínculo entre la empresa y sus empleados.

En este contexto, la decisión de los choferes de no prestar servicio aparece como una medida que responde a una acumulación de conflictos no resueltos, donde la falta de pago se constituye como el eje central.

UTA y Transporte

Hasta el momento, la seccional Catamarca-La Rioja de la UTA no se ha manifestado sobre la situación actual, aunque en meses anteriores había realizado reclamos vinculados al pago de salarios. Su ausencia en este nuevo episodio añade incertidumbre sobre el rol que adoptará en el conflicto.

Por su parte, el Ministerio de Transporte tampoco ha emitido una postura oficial respecto al impacto de la falta de servicio en la población. No obstante, fuentes indicaron que podrían registrarse novedades en las próximas horas, en relación con posibles emplazamientos hacia la empresa.

La interrupción total de la Línea 104 pone en evidencia la fragilidad de un servicio esencial para la movilidad urbana. La falta de colectivos no solo afecta la circulación de personas, sino que también repercute en el funcionamiento general de la ciudad.