El Móvil de Documentación Rápida retoma operativos en Catamarca: el cronograma

El Móvil de Documentación Rápida del Registro Civil vuelve a recorrer la provincia de Catamarca con un nuevo cronograma de operativos que abarcará tanto la Capital como el interior. La iniciativa tiene como objetivo central facilitar el acceso a trámites de identificación de manera ágil y cercana a los ciudadanos, evitando traslados prolongados y promoviendo una mayor cobertura territorial.

Este esquema itinerante busca acercar el Estado a los vecinos, permitiendo la gestión de documentación fundamental como el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte, en puntos estratégicos definidos para cada jornada. La propuesta se enmarca en una política de descentralización del servicio, orientada a mejorar la accesibilidad y optimizar los tiempos de atención.

Cronograma de operativos

El nuevo recorrido comenzará este martes 21 de abril y se extenderá hasta el sábado 25, con presencia en localidades del departamento Tinogasta y en distintos sectores de la Capital. Las unidades móviles estarán operativas en los siguientes puntos:

Martes 21 de abril

Lugar: Plaza Principal de Palo Blanco (Departamento Tinogasta)

Horario: 09:00 a 16:00 horas

Lugar: Plaza Principal de Palo Blanco (Departamento Tinogasta) Horario: 09:00 a 16:00 horas Miércoles 22 de abril

Lugar: Plaza Principal de la Ciudad de Tinogasta

Horario: 09:00 a 16:00 horas

Lugar: Plaza Principal de la Ciudad de Tinogasta Horario: 09:00 a 16:00 horas Jueves 23 de abril

Lugar: Plaza El Nido (Av. Los Terebintos entre calles Las Grutas y Los Peregrinos, Capital), junto al programa "Municipio en tu Barrio"

Horario: 16:00 a 19:00 horas

Lugar: Plaza El Nido (Av. Los Terebintos entre calles Las Grutas y Los Peregrinos, Capital), junto al programa "Municipio en tu Barrio" Horario: 16:00 a 19:00 horas Sábado 25 de abril

Lugar: Velódromo Municipal (Capital), en el marco del programa "Lleguemos al Barrio"

Horario: 14:00 a 19:00 horas

Este cronograma combina operativos en espacios públicos abiertos y actividades articuladas con programas municipales, lo que amplía el alcance de la iniciativa y permite integrar servicios en distintos barrios y localidades.

Servicios disponibles y aranceles vigentes

Durante los operativos, los ciudadanos podrán realizar trámites vinculados a la documentación personal, en cumplimiento con el tarifario establecido por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Los costos vigentes son los siguientes:

DNI (Trámite Regular): $10.000

DNI (Trámite Exprés): $26.000

Pasaporte (Trámite Regular): $100.000

Pasaporte (Trámite Exprés): $200.000

Estos valores responden a la normativa nacional vigente, por lo que se aplican de manera uniforme en todos los puntos del operativo. La disponibilidad de modalidades exprés permite a los ciudadanos optar por tiempos de entrega más rápidos, de acuerdo con sus necesidades.

Modalidad de atención y recomendaciones

El sistema de atención se realizará por orden de llegada, lo que implica que no se requiere turno previo para acceder a los servicios. Sin embargo, desde la organización se recomienda a los interesados concurrir con anticipación para garantizar su lugar dentro del horario establecido.

En el caso de trámites para menores de edad, se establece como requisito indispensable la presencia de un progenitor, quien deberá presentar su correspondiente DNI al momento de la gestión.

Estas pautas buscan asegurar un proceso ordenado y garantizar el cumplimiento de las condiciones legales necesarias para la emisión de documentación.

Un enfoque territorial para ampliar el acceso

El despliegue del Móvil de Documentación Rápida refleja una estrategia orientada a reducir las barreras de acceso a servicios esenciales, especialmente en zonas donde la distancia o la disponibilidad de oficinas permanentes pueden dificultar la realización de trámites.

La combinación de operativos en el interior, como Palo Blanco y la ciudad de Tinogasta, con jornadas en la Capital, permite abarcar un espectro amplio de la población. Asimismo, la articulación con programas como "Municipio en tu Barrio" y "Lleguemos al Barrio" refuerza la presencia del Estado en el territorio, integrando servicios y acercándolos a la comunidad.

Este tipo de iniciativas contribuye a garantizar el derecho a la identidad, facilitando el acceso a documentación oficial que resulta clave para múltiples gestiones cotidianas.