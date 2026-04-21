Ciclo "Grandes Artistas": Palito Ortega vuelve a la pantalla con un clásico del cine

Luego de una importante convocatoria de público en su función inaugural, el ciclo de cine "Grandes Artistas", dedicado a la figura de Palito Ortega, suma una nueva proyección que reafirma el interés del público por revisitar clásicos del cine nacional. La iniciativa, que busca poner en valor la trayectoria de figuras emblemáticas de la cultura argentina, tendrá continuidad este viernes 24 de abril a las 20 horas.

En esta oportunidad, se exhibirá la película "La sonrisa de mamá", una obra en la que el artista vuelve a desplegar su faceta actoral, consolidando el vínculo entre el cine popular y la música que marcó una época. La elección del film no es casual: se trata de una producción que combina sensibilidad, drama familiar y una narrativa centrada en los vínculos afectivos.

Una propuesta cultural abierta a la comunidad

La función tendrá lugar en uno de los patios de CATA, el Centro de Arte y Tecnología Aplicada, ubicado en Sarmiento 613. La organización confirmó que la entrada será libre y gratuita, lo que refuerza el carácter inclusivo de la propuesta y su objetivo de acercar el cine a toda la comunidad.

El ciclo "Grandes Artistas" se posiciona así como un espacio de encuentro cultural, donde el público puede acceder a producciones emblemáticas en un entorno accesible y pensado para el disfrute colectivo. La respuesta obtenida en la primera proyección marcó un antecedente significativo que impulsa la continuidad de la iniciativa.

Un clásico del cine argentino

Estrenada en 1972, La sonrisa de mamá es una película dirigida por Enrique Carreras que se inscribe dentro del cine popular de la época, con una fuerte impronta melodramática.

La historia gira en torno a Angélica, interpretada por Libertad Lamarque, quien encarna a una famosa cantante que atraviesa un momento de profunda soledad emocional. A pesar de su reconocimiento y trayectoria, sus hijos —absorbidos por sus propias preocupaciones cotidianas— no logran brindarle la atención y el afecto que ella tanto necesita.

El desarrollo del relato introduce un punto de quiebre cuando un grave percance altera la dinámica familiar. Este acontecimiento permite que salgan a la luz los verdaderos sentimientos de los personajes, revelando tensiones, afectos y deudas emocionales que permanecían ocultas. La película propone así una reflexión sobre la importancia del cariño genuino y la necesidad de valorar los vínculos en vida.

En este contexto, Palito Ortega interpreta a uno de los hijos de la protagonista, aportando su presencia a una trama que combina dramatismo con momentos de sensibilidad.

Claves del film

Entre los aspectos más destacados de la película se encuentran:

Dirección: Enrique Carreras

Enrique Carreras Año de estreno: 1972

1972 Protagonistas: Libertad Lamarque y Palito Ortega

Libertad Lamarque y Palito Ortega Eje temático: los vínculos familiares, la soledad y la revalorización del afecto

los vínculos familiares, la soledad y la revalorización del afecto Género: drama con elementos musicales

Cine, memoria y encuentro

La continuidad del ciclo "Grandes Artistas" no solo responde a una programación cultural, sino también a la necesidad de recuperar obras que forman parte del patrimonio audiovisual argentino. La proyección de "La sonrisa de mamá" se inscribe en ese propósito, permitiendo que nuevas generaciones accedan a producciones que marcaron una época, mientras que el público habitual encuentra una oportunidad para revisitar historias cargadas de emotividad.

La combinación de un espacio accesible, una figura central como Palito Ortega y una película de fuerte contenido emocional configura una propuesta que, tras su exitoso inicio, busca consolidarse como una cita cultural relevante dentro de la agenda local.