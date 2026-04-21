Catamarca refuerza su agenda de género en un encuentro federal con respaldo internacional

El escenario de las políticas de género en Argentina ha marcado un nuevo punto de inflexión con la realización del Primer Encuentro Presencial de la Red Federal de Mecanismos de Adelanto de las Mujeres 2026. Este evento, de carácter estratégico y alcance nacional, contó con la participación activa de la provincia de Catamarca, reafirmando su compromiso con la agenda de derechos humanos y la eliminación de las disparidades estructurales. La iniciativa, impulsada de forma conjunta por ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) Argentina, se consolidó como un espacio de alto nivel para la concertación de agendas públicas.

La representación de la delegación catamarqueña estuvo a cargo de la directora de Mujeres, Género y Diversidad, Belky Pennise Zavaley. Su participación es el reflejo de una estructura gubernamental jerarquizada, ya que dicho organismo se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia de la provincia. La presencia de Catamarca en este foro no fue meramente protocolar, sino que formó parte de un engranaje de intercambio técnico con autoridades de organismos internacionales y representantes de diversas jurisdicciones.

Construcción de redes y alianzas internacionales

La jornada de trabajo se caracterizó por una pluralidad de voces y una visión global aplicada a las realidades locales. La participación de delegaciones de distintas regiones fue fundamental para dotar al encuentro de una perspectiva comparada. Entre las delegaciones presentes se destacaron las de Cataluña y Buenos Aires, cuya experiencia aportó matices diferenciados a la construcción de esta red federal. El objetivo central de la Red Federal de Mecanismos de Adelanto de las Mujeres es fortalecer y, sobre todo, potenciar las políticas públicas de género en cada rincón del país, asegurando que las herramientas de gestión lleguen de manera efectiva a cada territorio.

Belky Pennise Zavaley subrayó la importancia de la sinergia colectiva al afirmar que se trabajó junto a referentas de diferentes provincias y organismos internacionales para consolidar una estructura que permita impulsar acciones concretas en materia de igualdad. Esta red no solo busca el debate teórico, sino la transferencia de conocimientos prácticos que puedan traducirse en mejoras directas para la vida de las ciudadanas.

Organismos impulsores: ONU Mujeres y UNFPA Argentina.

Representación catamarqueña: Belky Pennise Zavaley, Directora de Mujeres, Género y Diversidad.

Dependencia ministerial: Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia de Catamarca.

Delegaciones destacadas: Cataluña y Buenos Aires.

Objetivo primordial: Consolidar la Red Federal de Mecanismos de Adelanto de las Mujeres 2026.

El modelo Catamarca

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el bloque dedicado al intercambio de experiencias y programas que se implementan actualmente en Argentina. En este espacio, Catamarca tuvo la oportunidad de exponer las iniciativas que lleva adelante para reducir las brechas de desigualdad y el abordaje integral de situaciones de violencia por motivos de género. La provincia compartió sus metodologías de intervención y los programas específicos que buscan garantizar la protección y el empoderamiento de las mujeres y diversidades.

La funcionaria Pennise Zavaley hizo especial hincapié en que la articulación entre los distintos niveles del Estado —municipal, provincial y nacional— junto con el apoyo de los organismos internacionales es la base de cualquier avance sostenible. La visión compartida en el encuentro es que la ampliación de derechos no puede suceder de forma aislada, sino a través de un sistema coordinado de políticas públicas.

Hacia una sociedad más igualitaria

Al concluir el encuentro, la Directora de Mujeres, Género y Diversidad de Catamarca reafirmó la postura de la provincia frente a los desafíos venideros. El mensaje final fue claro: la articulación es la pieza fundamental para avanzar en la construcción de una sociedad más igualitaria. La sostenibilidad de las políticas públicas de género depende, en gran medida, de la capacidad de los gobiernos para sostener estos espacios de encuentro y cooperación técnica en todo el país.

La participación de Catamarca en este evento organizado por la ONU y UNFPA deja como resultado una agenda fortalecida. El compromiso de ampliar derechos y mantener la operatividad de los mecanismos de género se mantiene firme, proyectando a la provincia como un actor clave en la defensa de la equidad a nivel nacional. La Red Federal 2026 se perfila así como el motor de una transformación cultural y política que busca erradicar definitivamente las violencias y desigualdades en el territorio argentino.