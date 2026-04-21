Chikungunya en Catamarca: se suman más casos y no se registran nuevos de dengue

El Ministerio de Salud de Catamarca difundió su informe correspondiente a la Semana Epidemiológica 15, comprendida entre el 12 y el 18 de abril, en el que se detalló la evolución de los casos de dengue y chikungunya en la provincia. El reporte presenta un escenario con matices: mientras no se registraron nuevos contagios de dengue, sí se confirmaron tres nuevos casos de chikungunya, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias por la constante y sostenida presencia de esta enfermedad en la provincia.

El dato más relevante del informe es la ausencia de nuevos casos de dengue en la última semana, lo que representa una señal de estabilidad en la circulación de esta enfermedad. Sin embargo, la confirmación de nuevos contagios de chikungunya indica que la vigilancia epidemiológica continúa siendo un eje central en la gestión sanitaria.

Distribución de casos de dengue en 2026

En lo que va del año, el total acumulado de casos de dengue asciende a cinco en toda la provincia. La distribución territorial de estos contagios permite observar una dispersión geográfica en distintos departamentos:

1 caso en Ancasti

1 caso en Andalgalá

1 caso en Capayán

1 caso en Capital

1 caso en Valle Viejo

Del total de casos registrados, cuatro se consideran autóctonos, es decir, adquiridos dentro del territorio provincial, mientras que uno permanece en investigación.

Este nivel de casos, si bien acotado, mantiene la necesidad de sostener las acciones de control y prevención, especialmente en un contexto donde la circulación del mosquito vector puede favorecer la aparición de nuevos contagios.

Evolución del Chikungunya en la provincia

A diferencia del dengue, el chikungunya muestra una mayor incidencia en términos acumulados durante la temporada. Según el informe oficial, se registran 22 casos en total, con una concentración significativa en determinadas áreas:

19 casos en Capital

3 casos en Valle Viejo

En cuanto al origen de los contagios, el reporte detalla que:

21 casos son autóctonos

1 caso es importado

La confirmación de tres nuevos casos en la última semana epidemiológica refuerza la necesidad de mantener la vigilancia activa y las medidas de prevención, especialmente en las zonas donde se concentra la mayor cantidad de contagios.

Un dato destacado del informe es que, al igual que en las semanas anteriores, no se notificaron fallecidos por dengue ni por chikungunya. Este aspecto aporta un elemento de tranquilidad en el contexto general, aunque no modifica la necesidad de sostener las acciones de control. La ausencia de muertes asociadas a estas enfermedades refleja una situación que, si bien requiere atención, no ha derivado en consecuencias fatales durante el período analizado.

La importancia de la prevención sostenida

Ante este escenario, desde la cartera sanitaria provincial se reiteró el pedido a la comunidad para mantener e intensificar las medidas de prevención, consideradas fundamentales para evitar la proliferación del mosquito transmisor.

Las recomendaciones oficiales apuntan a dos ejes principales:

Eliminación de criaderos Descartar recipientes que acumulen agua Evitar cualquier espacio donde el mosquito pueda reproducirse

Prevención de picaduras Uso de repelentes corporales Aplicación de repelentes ambientales



Estas acciones, según remarcan las autoridades, son clave para reducir el riesgo de transmisión tanto de dengue como de chikungunya, especialmente en contextos donde se han detectado casos autóctonos.

Vigilancia epidemiológica

El informe correspondiente a la Semana Epidemiológica 15 pone en evidencia la necesidad de sostener una vigilancia epidemiológica constante, incluso en momentos donde los indicadores muestran cierta estabilidad en algunas enfermedades. La coexistencia de una baja incidencia de dengue con un incremento en chikungunya refleja un escenario dinámico, donde la evolución de los casos puede variar según las condiciones ambientales y el comportamiento del vector.

En este marco, la participación de la comunidad se presenta como un factor determinante. La eliminación de criaderos y la adopción de medidas preventivas individuales no solo contribuyen a reducir el riesgo personal, sino que también impactan en la salud colectiva.