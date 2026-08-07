Docente investigador de la UNCA realizó una estancia en España

El docente e investigador de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), Dr. Juan Martín Hernández, llevó adelante una estancia de investigación en España con el objetivo de profundizar su formación en metodologías de biología molecular aplicadas al estudio de líquenes. La experiencia representa un aporte para las investigaciones que actualmente se desarrollan en la universidad, ya que los conocimientos incorporados serán implementados en los proyectos científicos que impulsa el equipo de trabajo del que forma parte.

La estancia se desarrolló entre el 22 de junio y el 24 de julio, en el marco del programa de movilidad académica de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). Durante ese período, Hernández trabajó en el laboratorio SYMBIOGENE del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBE) de la Universitat de València, uno de los espacios donde se desarrollan investigaciones vinculadas a la biodiversidad, la evolución y la biología molecular.

Con especialistas de trayectoria

Durante su permanencia en España, el investigador realizó sus actividades bajo la supervisión de la Prof. Dra. Eva Barreno, la Prof. Dra. Patricia Moya, el Dr. Salvador Chiva y el biólogo Javier Guillamón, quienes integran un grupo de investigación con reconocida trayectoria internacional en biodiversidad, evolución y biología molecular de líquenes.

El intercambio permitió que Hernández trabajara de manera directa con especialistas dedicados al desarrollo de investigaciones en esa área, incorporando metodologías que posteriormente serán aplicadas en los proyectos científicos que se desarrollan en la UNCA.

El docente es profesor adjunto de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, becario posdoctoral del CONICET e integrante del Grupo de Investigación en Biogeoquímica Ambiental (GIBiGeA) de la Facultad, además de formar parte del Centro Regional de Energía y Ambiente para el Desarrollo Sustentable (CREAS-CONICET-UNCA).

Nuevas herramientas para Catamarca

Al referirse a los aprendizajes obtenidos durante la estancia, Hernández explicó que el trabajo desarrollado estuvo orientado a la incorporación de metodologías de biología molecular aplicadas específicamente al estudio de líquenes saxícolas.

"Aprendí metodologías de biología molecular aplicadas al estudio de líquenes saxícolas, en el marco de las investigaciones que venimos realizando desde el Grupo de Investigación en Biogeoquímica Ambiental de la Facultad. Trabajamos con líquenes vinculados al estudio de la calidad del aire y su relación con la actividad minera", detalló.

Los conocimientos adquiridos permitirán fortalecer las líneas de investigación que el grupo desarrolla actualmente, incorporando nuevas herramientas metodológicas que podrán implementarse en Catamarca dentro de los proyectos científicos que analizan los líquenes y su utilización en estudios relacionados con la calidad ambiental.

Vínculos de cooperación científica

Además de la formación técnica, Hernández resaltó el valor del intercambio académico y la posibilidad de integrarse a un grupo de investigación con reconocimiento internacional.

"Fue una experiencia muy buena. Para mí fue muy importante formar parte de un grupo reconocido internacionalmente, aprender de los científicos que trabajan allí y conocer nuevas metodologías para poder implementarlas en Catamarca", señaló.

El investigador también destacó que la experiencia no finalizará con el regreso al país, sino que permitirá mantener el contacto entre los equipos de trabajo para impulsar futuras investigaciones de manera conjunta.

"Vamos a continuar en contacto para desarrollar trabajos conjuntos. Estoy muy contento porque, además de todo lo aprendido, esta estancia nos permite fortalecer los vínculos entre ambos grupos de investigación", concluyó.