Crecida del Río del Valle: piden extremar precauciones en zonas aledañas

La Intendencia de Riego de Piedra Blanca emitió un comunicado oficial en el que solicita a la población extremar las precauciones en los sectores cercanos al Río del Valle, ante un importante incremento en el caudal de agua registrado en las últimas horas.

La advertencia se dirige especialmente a los habitantes de las zonas cercanas al curso del río, donde se prevé que el aumento del volumen de agua pueda provocar una fuerte crecida en las próximas horas. El organismo señaló que la situación requiere atención y prudencia por parte de la población, particularmente de quienes circulan o desarrollan actividades en áreas próximas al cauce.

Sectores bajo advertencia

Según lo informado por la Intendencia de Riego, el alerta abarca un amplio tramo del Río del Valle, que atraviesa distintos puntos del territorio provincial. Las zonas especialmente mencionadas en el comunicado incluyen:

Departamento Fray Mamerto Esquiú

San Fernando del Valle de Catamarca

En estos sectores se podría registrar un incremento significativo del caudal, lo que implica un riesgo potencial para quienes se acerquen a las márgenes del río o circulen por áreas cercanas.

Las autoridades remarcaron que la advertencia tiene carácter preventivo y busca evitar situaciones de riesgo ante la posible crecida del curso de agua.

El motivo del aumento del caudal

El incremento del volumen de agua en el Río del Valle está directamente vinculado a la liberación de grandes cantidades de agua a través del vertedero del Dique Las Pirquitas. De acuerdo con lo comunicado por las autoridades, el gran volumen de agua que está siendo liberado desde el embalse es el factor que provoca el aumento del caudal río abajo.

Este proceso genera un flujo mayor de agua hacia los sectores ubicados aguas abajo del dique, lo que explica la advertencia emitida por la Intendencia de Riego.

Entre los factores señalados se destacan:

Liberación de agua por el vertedero del Dique Las Pirquitas

Incremento significativo del volumen del río

Posible crecida en sectores urbanos y periurbanos

La situación requiere un monitoreo permanente por parte de los organismos responsables de la gestión hídrica.

Recomendaciones para la población

Ante este escenario, las autoridades difundieron una serie de recomendaciones preventivas destinadas a reducir riesgos para la población que vive o transita cerca del río.

Entre las principales medidas sugeridas se encuentran:

Evitar acercarse a las márgenes del Río del Valle

No realizar actividades recreativas cerca del cauce

Circular con precaución en zonas aledañas

Mantener atención ante posibles cambios en el caudal

Estas recomendaciones buscan prevenir accidentes y garantizar la seguridad de las personas, especialmente en áreas donde el río atraviesa zonas habitadas o rutas de circulación.