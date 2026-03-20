Catamarca: docentes autoconvocados rechazan la oferta salarial y anticipan continuidad del conflicto

El conflicto docente en Catamarca suma un nuevo capítulo tras el rechazo de los autoconvocados a la propuesta salarial del Ejecutivo provincial. En ese contexto, el referente Bruno Corzo expresó su disconformidad y advirtió que las medidas de fuerza podrían continuar.

"Lo que están ofreciendo se aleja mucho del petitorio de los autoconvocados. Pedimos una recomposición salarial que nos saque de la pobreza. Este aumento en cuotas va a ser licuado con los inminentes aumentos de luz, agua y alquiler que encarecen el costo de vida. No se acerca en nada a lo que la docencia necesita para salir de la pobreza", sostuvo.

El docente también cuestionó la intención oficial de cerrar las paritarias hasta enero de 2027, al considerar que limita la posibilidad de actualización en un contexto inflacionario.

En esa línea, aseguró que el sector continuará con los reclamos en busca de un salario que permita hacer frente a la inflación y mejorar las condiciones económicas de los trabajadores de la educación.

"Lo que están imponiendo es insoportable, insostenible. Por lo tanto, repudiamos. Quieren obligarnos a aceptar esta condena a los trabajadores de la educación", apuntó.

La situación se da en la previa de la reanudación de la audiencia de conciliación entre el Gobierno y los gremios, prevista para las 17:00, donde se buscará avanzar en la continuidad de las negociaciones.