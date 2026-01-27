Catamarca: Docentes Autoconvocados respaldan el reclamo de las MAE por pagos adeudados

Desde Docentes Autoconvocados de Catamarca expresaron su firme apoyo al reclamo de las Maestras de Apoyo Escolar (MAE), profesionales del nivel inicial, educación especial, psicología y otras ramas educativas que cumplen un rol clave en el acompañamiento escolar de niñas y niños con discapacidad.

Las MAE se manifestaron frente a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) para exigir el pago de honorarios adeudados correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, por trabajos y servicios que —según señalaron— fueron efectivamente realizados.

Desde el espacio docente calificaron como "inaceptable" la falta de una respuesta clara por parte del organismo y la postergación indefinida de la fecha de cobro, lo que implica un incumplimiento de los compromisos contractuales asumidos. Advirtieron que esta situación afecta gravemente las condiciones de vida de alrededor de 300 profesionales, tanto de la Capital como del interior provincial.

Asimismo, remarcaron que el conflicto no solo vulnera derechos laborales básicos, sino que también pone en riesgo la continuidad de los servicios de acompañamiento escolar y, en consecuencia, el derecho a la educación de estudiantes con discapacidad.

En ese marco, Docentes Autoconvocados manifestaron su pleno respaldo al reclamo de las MAE y exigieron una respuesta inmediata, que incluya el pago urgente de los honorarios adeudados y el reconocimiento y respeto por la labor educativa y profesional que desempeñan.