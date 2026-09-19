EC SAPEM advierte por graves riesgos ante la manipulación de tableros eléctricos en El Rodeo

La empresa distribuidora Energía de Catamarca SAPEM (EC SAPEM) emitió una advertencia dirigida a la comunidad y a los propietarios de inmuebles de El Rodeo, tras recibir reclamos relacionados con la manipulación imprudente de tableros eléctricos por parte de jóvenes que se encuentran alojados en la zona.

Según informó la empresa, se registraron situaciones reiteradas vinculadas con la práctica de "bajar las térmicas", una acción que puede generar graves riesgos para la seguridad de las personas y los inmuebles.

Desde EC SAPEM señalaron que la manipulación de estos dispositivos implica un riesgo de electrocución grave, además de representar un potencial peligro de incendio.

En este marco, la distribuidora recordó que la jurisdicción y responsabilidad de la empresa se extiende hasta el medidor. A partir de ese punto y hacia el interior de cada propiedad, cualquier falla o inconveniente es de estricta responsabilidad del titular del inmueble.

La empresa solicitó a la comunidad evitar la manipulación de los tableros eléctricos y recurrir a los canales oficiales ante cualquier inconveniente o reclamo relacionado con el servicio.

Canales oficiales de EC SAPEM

Los usuarios pueden comunicarse con la empresa a través de los siguientes medios:

App: EC SAPEM

WhatsApp: 383-512-0000

Guardia: 0800-444-0078