Catamarca: firman convenio de coorperación y patrocinio con el Colegio de Trabajadores Sociales

El Gobierno de la Provincia de Catamarca, a través del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, suscribió un Convenio Marco de Cooperación y Patrocinio con el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Catamarca, en el marco de la organización del XXXII Congreso Nacional de Trabajo Social.

El encuentro se desarrollará en San Fernando del Valle de Catamarca los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2027, y convocará a profesionales, estudiantes y docentes de Trabajo Social provenientes de todo el país.

La firma del acuerdo se concretó este 13 de agosto y estuvo a cargo del secretario de Gobierno y Coordinación, Lic. Emiliano Leandro Quiroga Barros, quien rubricó el convenio en representación del Gobierno provincial, y de la presidenta del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Catamarca, Lic. Cinthia Natalia Espeche Acosta.

El entendimiento establece un marco de cooperación entre ambas partes para avanzar en la organización del congreso y contempla una participación activa del Gobierno provincial en distintos aspectos vinculados con su realización.

Catamarca como sede de un encuentro federal

La realización del XXXII Congreso Nacional de Trabajo Social representa, de acuerdo con lo destacado por el Gobierno provincial, un evento de relevancia para el posicionamiento de Catamarca a nivel federal. El encuentro reunirá en la provincia a integrantes de una comunidad profesional y académica vinculada al Trabajo Social, con la participación prevista de profesionales, estudiantes y docentes de distintos puntos del país.

En ese contexto, el Gobierno provincial destacó la importancia del evento y su compromiso con el desarrollo social y profesional, al asumir un rol institucional y económico dentro de la organización.

La firma del convenio formaliza así el respaldo provincial a un acontecimiento que tendrá como escenario a San Fernando del Valle de Catamarca durante tres jornadas: el 16, 17 y 18 de septiembre de 2027.

Sponsor central y auspiciante oficial

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la definición del Gobierno de la Provincia como Sponsor Central y Auspiciante Oficial del XXXII Congreso Nacional de Trabajo Social.

En función de este compromiso, el Ejecutivo provincial asumió una serie de obligaciones destinadas a garantizar distintos aspectos necesarios para la organización y desarrollo del encuentro. Entre los compromisos establecidos se encuentran:

Aportar financiamiento económico para cubrir gastos de logística, materiales, difusión, traslados e infraestructura del congreso.

para cubrir gastos de logística, materiales, difusión, traslados e infraestructura del congreso. Disponer espacios e infraestructura provincial necesarios para el desarrollo del evento.

necesarios para el desarrollo del evento. Brindar apoyo institucional en la gestión de servicios de hospedaje y traslado de las delegaciones del interior del país.

en la gestión de servicios de hospedaje y traslado de las delegaciones del interior del país. Designar un referente institucional para la articulación operativa con la Comisión Organizadora.

De esta manera, la participación provincial no se limitará al acompañamiento institucional, sino que también contempla aportes vinculados con la infraestructura, la logística, la difusión, los materiales, los traslados y otros requerimientos asociados a la organización del Congreso Nacional.

El convenio

El convenio también establece obligaciones específicas para el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Catamarca, como entidad organizadora y contraparte del acuerdo.

Entre sus compromisos figura la incorporación del Gobierno provincial como Sponsor Central en toda la comunicación oficial del congreso. Esta presencia deberá contemplarse en las distintas piezas y soportes vinculados con la difusión del encuentro. El acuerdo contempla específicamente la inclusión del Gobierno provincial en:

Redes sociales.

Flyers.

Banners.

Credenciales.

Merchandising.

Programa oficial.

Asimismo, el Colegio se comprometió a reservar un lugar de honor para las autoridades provinciales en los actos de apertura y cierre del congreso. A esto se suma la obligación de mencionar el auspicio oficial en los materiales audiovisuales y comunicados de prensa, además de incluir el logo del Gobierno en las piezas gráficas compartidas con los medios.

El esquema de compromisos también contempla una instancia posterior al desarrollo del encuentro: el Colegio Profesional deberá entregar un informe final con los resultados y alcances del evento.

El acuerdo firmado entre el Gobierno de Catamarca y el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales entrará en vigencia a partir de su firma, realizada este 13 de agosto. Su duración no quedará limitada al momento de suscripción ni exclusivamente a la etapa previa de organización. Según lo establecido, el convenio se extenderá hasta la finalización del XXXII Congreso Nacional de Trabajo Social y la entrega del informe final correspondiente.