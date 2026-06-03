Catamarca fortalece el acompañamiento para dejar de fumar

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco, celebrada el pasado 31 de mayo, el Ministerio de Salud de la provincia dio a conocer los avances registrados por el Consultorio de Cesación Tabáquica, un espacio destinado a brindar apoyo profesional a quienes desean dejar de fumar.

El dispositivo funciona desde el 30 de julio de 2025 y está a cargo del Programa de Control de Tabaco, desde donde se desarrollan acciones orientadas a promover hábitos saludables y acompañar a las personas en el proceso de abandono del consumo de tabaco.

Los datos difundidos por la cartera sanitaria permiten observar la actividad desarrollada desde la puesta en marcha del consultorio y reflejan el trabajo de seguimiento que se lleva adelante con cada paciente que decide iniciar un tratamiento. Hasta la fecha, el Consultorio de Cesación Tabáquica incorporó 24 pacientes, de los cuales 10 permanecen activos transitando distintas etapas del proceso terapéutico.

Estos números fueron dados a conocer en una fecha especialmente significativa para las políticas de prevención y promoción de la salud, como es el Día Mundial sin Tabaco, una jornada destinada a visibilizar las acciones vinculadas al abandono del consumo y a la generación de entornos más saludables.

Asistencia profesional y compromiso personal

Desde el Ministerio de Salud destacaron que la cesación tabáquica constituye un tratamiento que requiere tanto acompañamiento sanitario como compromiso personal por parte de quienes deciden iniciar el proceso.

La estrategia implementada contempla una intervención integral que aborda distintos aspectos vinculados a la dependencia al tabaco y a las dificultades que pueden presentarse durante el proceso de abandono del consumo.

El tratamiento incluye:

• Evaluación inicial del paciente.

• Diagnóstico del grado de dependencia.

• Intervenciones motivacionales.

• Seguimiento periódico.

• Educación sanitaria.

• Acompañamiento para la prevención de recaídas.

• Entrega de material educativo digital.

Cada una de estas instancias forma parte de un esquema de atención diseñado para brindar herramientas a los pacientes y favorecer la continuidad del tratamiento en el tiempo.

La propuesta busca acompañar a las personas desde el momento en que toman la decisión de dejar de fumar hasta las etapas posteriores, donde el seguimiento y la prevención de recaídas adquieren un papel fundamental dentro del proceso.

Tecnología y seguimiento para fortalecer la atención

Uno de los aspectos destacados por el Ministerio de Salud es la incorporación de herramientas digitales para optimizar el seguimiento de los pacientes y mejorar la continuidad asistencial. El sistema implementado permite realizar un registro digital de las intervenciones, mecanismo que fortalece la trazabilidad de cada tratamiento y facilita el monitoreo de la evolución de los pacientes a lo largo del proceso.

Esta modalidad de trabajo posibilita contar con información organizada sobre cada intervención realizada, permitiendo dar continuidad a las acciones de acompañamiento y seguimiento desarrolladas por los equipos profesionales.

La utilización de registros digitales también contribuye a consolidar un modelo de atención que combina el contacto directo con los pacientes y la incorporación de herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la gestión de los tratamientos.

Un equipo especializado con atención presencial y virtual

Actualmente, las acciones del Consultorio de Cesación Tabáquica son llevadas adelante por un equipo de especialistas pertenecientes a la Dirección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Los profesionales desarrollan una tarea permanente de acompañamiento a través de distintas modalidades de atención, con el objetivo de facilitar el acceso a las consultas y sostener el seguimiento de los pacientes.

De acuerdo con la información difundida por la cartera sanitaria, el equipo realiza alrededor de 10 consultas virtuales semanales, actividad que se complementa con la atención presencial. La combinación de ambas modalidades permite ampliar las posibilidades de acceso al servicio y brindar continuidad a los tratamientos, favoreciendo el contacto periódico entre los profesionales y las personas que participan del programa.

Entre las principales características del funcionamiento actual del consultorio se destacan:

• Atención a cargo del Programa de Control de Tabaco.

• Participación de especialistas de la Dirección de Enfermedades Crónicas No Transmisibles.

• Registro digital de intervenciones.

• Consultas presenciales.

• Aproximadamente 10 consultas virtuales semanales.

• Seguimiento permanente de pacientes en tratamiento.

Cómo solicitar un turno

Las personas interesadas en iniciar el proceso de cesación tabáquica pueden acceder a un turno mediante un sistema de inscripción digital.

Para ello, el Ministerio de Salud informó que se debe completar el formulario habilitado a través del siguiente enlace:

https://bit.ly/turnotabaco

De esta manera, el Consultorio de Cesación Tabáquica continúa consolidando su trabajo como un espacio de acompañamiento especializado destinado a quienes buscan abandonar el consumo de tabaco. Con atención profesional, seguimiento personalizado, herramientas digitales y modalidades presenciales y virtuales, el servicio avanza en la construcción de estrategias orientadas a promover hábitos saludables y brindar apoyo sostenido a los pacientes que deciden iniciar el camino hacia una vida libre de tabaco.