Tienda C prepara la feria por el Día del Padre con propuestas de emprendedores y artesanos

En la antesala de una nueva celebración del Día del Padre, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a través de la Secretaría de Gestión Cultural, anunció la realización de una edición especial de la feria Tienda C, una propuesta que busca acercar al público una amplia variedad de productos elaborados por emprendedores y creadores de la provincia.

La actividad se desarrollará el sábado 13 de junio, entre las 17 y las 21 horas, en la Casa de la Cultura, ubicada en San Martín 533. La convocatoria está dirigida a toda la comunidad y se presenta como una alternativa para quienes buscan obsequios diferentes, con valor cultural y producción local para homenajear a los padres en su día.

La feria se consolidará como un espacio de encuentro entre productores culturales y visitantes, ofreciendo la posibilidad de recorrer distintos puestos y conocer de cerca el trabajo de quienes desarrollan propuestas creativas en diversos rubros.

Emprendedores, artesanos y diseñadores

La edición especial de Tienda C reunirá a emprendedores, artesanos, diseñadores y productores culturales de distintos puntos de la provincia. La iniciativa tiene como objetivo poner en valor la producción local y brindar una oportunidad para que el público pueda acceder a artículos originales elaborados por manos catamarqueñas.

Durante la jornada, los visitantes podrán descubrir una amplia diversidad de productos que reflejan la creatividad y el trabajo de los hacedores culturales de Catamarca.

Entre las propuestas que estarán disponibles se destacan:

Artesanías .

. Piezas de diseño .

. Accesorios .

. Objetos para el hogar .

. Textiles .

. Libros .

. Productos regionales .

. Vinos y licores artesanales .

. Otras producciones vinculadas al sector creativo y cultural.

La variedad de opciones permitirá encontrar alternativas para distintos gustos e intereses, manteniendo como rasgo común la impronta local y el valor agregado de la producción artesanal y cultural de la provincia.

Tienda C, una vidriera permanente para la producción cultural

La feria especial se desarrollará en el marco de Tienda C, el espacio permanente destinado a la difusión y promoción del arte, el diseño, las artesanías y la gastronomía local que funciona en la Casa de la Cultura.

A lo largo del año, este espacio cumple un papel fundamental como plataforma de visibilización para artistas, artesanos y emprendedores creativos, quienes encuentran allí una vidriera para exhibir y comercializar sus producciones.

La propuesta no solo busca impulsar la circulación de bienes culturales, sino también fortalecer los vínculos entre los creadores y el público, generando oportunidades para que las producciones locales lleguen a nuevos consumidores y encuentren canales de comercialización sostenidos.

En este sentido, la feria especial por el Día del Padre se integra a una política de promoción cultural que pone el foco en el trabajo de los productores catamarqueños y en la valorización de los bienes elaborados en la provincia.