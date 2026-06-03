Se viene la Colecta Más por Menos: cómo será la campaña solidaria en Catamarca

La Iglesia Católica volverá a convocar este fin de semana a miles de personas en todo el país con una nueva edición de la Colecta Más por Menos, una de las campañas solidarias más importantes del calendario eclesial argentino. La iniciativa se llevará a cabo los días sábado 6 y domingo 7 de junio, con el objetivo de reunir recursos destinados a ayudar a los hermanos más necesitados.

En este contexto, la Diócesis de Catamarca se prepara para participar activamente de la propuesta, promoviendo distintas modalidades de colaboración para que los fieles y la comunidad en general puedan sumarse a esta tarea solidaria impulsada por la Iglesia.

La campaña busca canalizar la ayuda de quienes desean realizar un aporte concreto en favor de las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, apelando al compromiso social y a la solidaridad comunitaria.

Cómo se realizará la colecta en Catamarca

Desde la Diócesis de Catamarca se informó que la colecta se desarrollará a través de diversas vías que permitirán a los vecinos colaborar de acuerdo con sus posibilidades. Una de las modalidades previstas será la distribución de sobres especiales que estarán disponibles en las distintas parroquias y colegios confesionales. A través de este mecanismo, los fieles podrán realizar aportes económicos durante el desarrollo de la campaña.

Además, quienes prefieran efectuar una contribución mediante medios electrónicos podrán hacerlo utilizando una transferencia bancaria al alias habilitado especialmente para la ocasión:

Alias: Donar.compartir

Esta alternativa busca facilitar la participación de todas aquellas personas que deseen colaborar de manera digital, permitiendo ampliar el alcance de la campaña solidaria.

Donaciones de alimentos, ropa y calzado

La colecta también contempla la recepción de elementos de primera necesidad que posteriormente serán destinados a quienes más lo requieran. En ese sentido, la Diócesis invitó a la comunidad a donar:

Alimentos no perecederos.

Ropa.

Calzado.

Prendas y elementos de abrigo para el invierno.

Las autoridades eclesiásticas remarcaron especialmente la importancia de las donaciones vinculadas a la temporada invernal, teniendo en cuenta las necesidades que suelen incrementarse durante los meses más fríos del año.

Todas las personas interesadas en colaborar con este tipo de aportes podrán acercar los elementos a las distintas sedes parroquiales y capillas de la diócesis, donde serán recibidos para su posterior distribución.

Una campaña de alcance nacional

La Colecta Más por Menos se desarrollará simultáneamente en distintos puntos del país durante el fin de semana del 6 y 7 de junio, movilizando a parroquias, comunidades religiosas, instituciones educativas confesionales y voluntarios que trabajan para hacer posible la recepción de las donaciones.

La participación de Catamarca forma parte de este esfuerzo nacional que busca generar una respuesta solidaria frente a las necesidades de numerosos sectores de la sociedad, convocando a la ciudadanía a sumarse mediante aportes económicos o materiales.

La iniciativa constituye una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios y promover acciones concretas de ayuda, permitiendo que cada contribución se transforme en un recurso destinado a quienes más lo necesitan.

Dónde realizar consultas

Para aquellas personas que requieran información adicional sobre la campaña o tengan consultas relacionadas con las modalidades de colaboración, Cáritas Diocesana brinda atención en su sede ubicada frente a la plaza de Choya, parte norte.

Los días y horarios de atención son los siguientes:

Martes: de 9.30 a 11.30.

de 9.30 a 11.30. Jueves: de 9.30 a 11.30.

de 9.30 a 11.30. Viernes: de 9.30 a 11.30.

Desde la organización se invita a toda la comunidad catamarqueña a sumarse a la Colecta Más por Menos y colaborar a través de cualquiera de las modalidades habilitadas, contribuyendo así a una acción solidaria que busca llegar a quienes atraviesan mayores necesidades.