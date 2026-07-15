Incendio forestal en Aconquija: brigadistas trabajan para contener las llamas

La Brigada de Lucha Contra Incendios Forestales, dependiente de la Secretaría de Seguridad, mantiene un intenso operativo para combatir un incendio forestal de grandes proporciones que afecta las sierras de Narváez, en el límite entre la provincia de Catamarca y Tucumán.

Las tareas se desarrollan de manera ininterrumpida en un escenario complejo, donde las características geográficas del terreno representan uno de los principales desafíos para el trabajo de las cuadrillas. El foco ígneo se encuentra en un sector cercano al Parque Nacional Aconquija, a unos 2.400 metros sobre el nivel del mar, una ubicación que exige un importante despliegue logístico para garantizar la llegada del personal y el desarrollo de las tareas de combate.

Desde el organismo se informó que los brigadistas continúan trabajando intensamente para contener el avance del fuego y minimizar los efectos del incendio sobre la vegetación de la zona.

El apoyo aéreo es clave

Debido a las dificultades de acceso al área afectada, durante la jornada de ayer el operativo contó con el apoyo de medios aéreos, recurso que permitió fortalecer las acciones desarrolladas sobre el terreno.

La utilización de estas aeronaves hizo posible el traslado de los brigadistas hasta sectores donde el acceso terrestre presenta importantes limitaciones. Además, se realizaron vuelos destinados al reconocimiento del área afectada y al monitoreo permanente del comportamiento del fuego, información considerada fundamental para planificar las estrategias de combate.

El trabajo coordinado entre las cuadrillas desplegadas en tierra y el apoyo aéreo permitió desarrollar un operativo que, según se informó, se llevó adelante de manera eficaz, optimizando las tareas destinadas a contener el incendio.

La combinación de ambas herramientas permitió mejorar la organización de las intervenciones en un escenario caracterizado por la complejidad del relieve y por la necesidad de evaluar permanentemente la evolución del foco ígneo.

Pastizales de altura, la vegetación afectada

Hasta el momento, la vegetación alcanzada por el incendio corresponde principalmente a pastizales de altura, según el parte difundido sobre la situación. Mientras continúan las tareas de combate, las cuadrillas permanecen desplegadas en el sector afectado con el objetivo de impedir que las llamas continúen avanzando sobre otras áreas de la región.

La labor de los brigadistas se concentra en contener el incendio y realizar las acciones necesarias para controlar el comportamiento del fuego, una tarea que demanda un trabajo permanente debido a las condiciones propias del lugar donde se desarrolla la emergencia.

Evitar el avance del fuego

El operativo continúa con presencia constante de los integrantes de la Brigada de Lucha Contra Incendios Forestales, quienes siguen desarrollando distintas acciones destinadas a controlar el foco ígneo en las sierras de Narváez. Entre las tareas realizadas durante el operativo se destacan:

Combate directo del incendio forestal.

Traslado de brigadistas mediante medios aéreos.

Reconocimiento del área afectada.

Monitoreo del comportamiento del fuego.

Trabajo permanente para evitar el avance de las llamas.

La continuidad de las tareas responde a la necesidad de mantener bajo vigilancia la evolución del incendio en un sector de montaña donde el acceso resulta dificultoso y donde la planificación del operativo requiere una permanente evaluación del terreno y del comportamiento del fuego.