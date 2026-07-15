Vacaciones de invierno: el Pasaporte Cultural invita a recorrer los museos

Las vacaciones de invierno se presentan como una oportunidad para descubrir la riqueza patrimonial que resguardan los museos de Catamarca y recorrer la provincia desde una perspectiva diferente. En ese marco, y en coincidencia con una de las celebraciones culturales más importantes del país como es la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, residentes y turistas podrán participar del Pasaporte Cultural Catamarca, una iniciativa gratuita que propone un recorrido integrado por distintos espacios culturales.

La propuesta es impulsada por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a través de la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, con el propósito de incentivar la visita a los museos provinciales y promover el encuentro con el patrimonio cultural mediante una experiencia dinámica y participativa.

Bajo el lema "Visitá, descubrí, sellá y ganá", el circuito invita a conocer la historia, el arte, los saberes textiles y la innovación presentes en diferentes instituciones culturales de la provincia.

Cuatro espacios para descubrir

El Pasaporte Cultural Catamarca contempla un recorrido por cuatro espacios que representan diferentes miradas sobre la identidad de la provincia. Los museos y espacios que integran el circuito son:

Museo Histórico Provincial - Chacabuco 450.

- Chacabuco 450. Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela - San Martín 316.

- San Martín 316. Museo de la Fiesta del Poncho - Predio Ferial Catamarca.

- Predio Ferial Catamarca. CATA - Sarmiento 613.

Cada uno de estos lugares ofrece una propuesta distinta que permite al visitante acercarse a diversos aspectos del patrimonio provincial.

La iniciativa busca que quienes participen puedan recorrer estos espacios de manera integrada, comprendiendo la diversidad de expresiones culturales que conforman la identidad catamarqueña.

Cómo funciona el Pasaporte Cultural

La modalidad de participación fue diseñada para incentivar el recorrido completo por los cuatro espacios culturales. Durante la visita, los participantes podrán retirar gratuitamente su Pasaporte Cultural y comenzar el circuito.

En cada museo recibirán un sello exclusivo que acreditará su paso por ese espacio. Además, cada institución propondrá una consigna específica destinada a estimular una observación más atenta de las exhibiciones y de las colecciones que forman parte de cada museo.

De esta manera, la propuesta busca que el recorrido no se limite únicamente a la visita, sino que promueva una participación activa del público. La experiencia está pensada para que cada visitante pueda descubrir detalles, establecer vínculos con las muestras expuestas y conocer distintos aspectos del patrimonio provincial desde perspectivas complementarias.

Historia, arte, textiles e innovación

El recorrido reúne en una misma propuesta diferentes expresiones de la cultura catamarqueña. La historia, el arte, los saberes textiles y la innovación aparecen integrados en un circuito que permite recorrer distintas instituciones culturales durante las vacaciones de invierno.

Según la propuesta presentada por la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, cada uno de los espacios aporta una mirada diferente sobre la identidad provincial, permitiendo construir un recorrido amplio y diverso. La iniciativa está orientada tanto a residentes como a turistas que visiten Catamarca durante este período, ofreciendo una alternativa para conocer la provincia a través de sus museos.

Asimismo, el circuito fue pensado como una actividad para disfrutar en familia o con amigos, favoreciendo la participación conjunta de distintos públicos.

Un recorrido con premio

El Pasaporte Cultural incorpora además un incentivo para quienes completen la totalidad del recorrido. Una vez obtenidos los cuatro sellos, los participantes deberán presentar el pasaporte completo en CATA, donde recibirán un obsequio recordatorio de la experiencia.

La organización informó que podrá completarse un pasaporte por grupo familiar, permitiendo que la actividad pueda desarrollarse de manera conjunta durante las vacaciones de invierno. El premio constituye el cierre del circuito y busca reconocer a quienes hayan recorrido los cuatro espacios culturales incluidos en la propuesta.