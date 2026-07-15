Lleguemos al Barrio llega al Comedor Portal del Norte II

El Ministerio de Salud de la Provincia llevará adelante una nueva edición del programa Lleguemos al Barrio, una estrategia de trabajo territorial que busca acercar servicios sanitarios a la comunidad y garantizar el acceso a una atención integral y de calidad, especialmente para aquellas personas que viven en sectores alejados de los centros asistenciales.

En esta oportunidad, el operativo tendrá lugar el jueves 17 de julio en el Comedor Portal del Norte II, ubicado en Manzana N, Lote 19, donde equipos de profesionales brindarán atención gratuita en dos turnos: de 8:00 a 12:30 horas y de 14:00 a 18:00 horas.

La iniciativa forma parte de las acciones que desarrolla el Ministerio de Salud para facilitar el acceso de la población a distintas prestaciones sanitarias, llevando los servicios directamente a los barrios y promoviendo una atención cercana a los vecinos.

Atención médica y múltiples prestaciones

Durante toda la jornada, quienes concurran al operativo podrán acceder sin costo a una amplia variedad de servicios brindados por profesionales del Ministerio de Salud.

Las prestaciones disponibles serán:

Clínica médica.

Pediatría.

Enfermería.

Nutrición.

Odontología.

Obstetricia.

Vacunación.

Fonoaudiología.

Veterinaria.

La propuesta busca concentrar en un mismo espacio distintos servicios de salud para facilitar la atención de las familias, evitando traslados y permitiendo que niños, adolescentes y adultos puedan realizar controles y consultas en el propio barrio.

El operativo está pensado para ofrecer una atención integral, abarcando diferentes especialidades y promoviendo el acceso a prestaciones esenciales para la comunidad.

Requisitos para acceder a la atención

Desde el Ministerio de Salud solicitaron a quienes asistan al operativo concurrir con la documentación necesaria para agilizar la atención y permitir el correcto registro de las prestaciones realizadas.

En ese sentido, se informó que será necesario presentar:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

En el caso de menores de edad , deberán asistir acompañados por su padre, madre o tutor .

, deberán asistir acompañados por su . Además, deberán presentar la Libreta Sanitaria para completar los controles correspondientes.

La cartera sanitaria recordó la importancia de llevar toda la documentación requerida para que los equipos puedan registrar adecuadamente cada atención y actualizar la información sanitaria de cada paciente.

La importancia de la Libreta Sanitaria

El Ministerio destacó especialmente el valor de la Libreta Sanitaria, documento en el que quedan asentados los controles médicos, las vacunaciones y la aptitud física de niñas, niños y adolescentes.

Durante cada operativo del programa Lleguemos al Barrio, los profesionales completan los registros correspondientes, por lo que se recomienda mantener la libreta actualizada y presentarla en cada consulta.

De esta manera, los controles realizados durante la jornada quedan incorporados al historial sanitario de cada paciente, permitiendo un seguimiento ordenado de su estado de salud y de las prestaciones recibidas.