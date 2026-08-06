Catamarca fortalece su posicionamiento como destino de eventos en el Meet Up Argentina

La Secretaría de Gestión Turística del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte participa de una nueva edición de Meet Up Argentina, el encuentro más importante del turismo de reuniones del país, donde destinos, organizadores de eventos, compradores y referentes del sector se congregan para generar oportunidades de negocios y fortalecer el desarrollo de una actividad considerada estratégica para la industria turística.

En este espacio de intercambio y promoción, Catamarca presenta su potencial como sede para la realización de congresos, convenciones, viajes de incentivo y eventos de diversa índole, mediante un trabajo conjunto entre organismos públicos y entidades especializadas vinculadas al turismo de reuniones.

La presencia provincial en Meet Up Argentina responde a una estrategia orientada a difundir las condiciones y la infraestructura con las que cuenta Catamarca para recibir este tipo de encuentros, al tiempo que busca consolidar vínculos con actores del sector y ampliar las oportunidades de desarrollo para la actividad turística.

Promocionar la oferta provincial

Durante el encuentro, la provincia dispone de un stand institucional desde el cual promociona tanto su oferta turística como la infraestructura destinada a la realización de congresos, convenciones, viajes de incentivo y eventos de diversa índole.

La participación se desarrolla de manera articulada con el Catamarca Bureau, entidad dedicada al desarrollo del turismo de reuniones, con la que lleva adelante una agenda de encuentros programados con hosted buyers, organizadores de eventos y referentes del sector.

Estas reuniones forman parte de las actividades previstas durante las dos jornadas del evento y tienen como finalidad generar oportunidades de vinculación con potenciales organizadores y compradores interesados en seleccionar destinos para futuros encuentros.

Referentes del sector turístico

La representación catamarqueña está conformada por autoridades y representantes vinculados a la promoción turística y al desarrollo del turismo de reuniones.

La delegación está integrada por:

Evangelina Quarín , secretaria de Gestión Turística.

, secretaria de Gestión Turística. Soledad Soria , directora de Promoción Turística.

, directora de Promoción Turística. Graciela Brunello , directora de Eventos.

, directora de Eventos. Bernardo Yazbek , presidente del Catamarca Bureau.

, presidente del Catamarca Bureau. Juliana Fernández, integrante del Catamarca Bureau.

Todos ellos participan de las rondas de negocios previstas durante las dos jornadas de Meet Up Argentina, desarrollando una agenda de reuniones con compradores especializados, organizadores de eventos y referentes del sector.

Catamarca como sede de eventos

En el marco de la participación provincial, la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín, destacó el alcance de esta presencia institucional en la principal feria del turismo de reuniones del país.

"Una vez más, Catamarca se encuentra promocionando a la provincia como destino sede de eventos en el Meet Up, la feria más importante del turismo de reuniones del país. Participamos de manera conjunta con el Bureau de Convenciones de Catamarca, llevando adelante una importante agenda de reuniones", expresó la funcionaria.

Asimismo, remarcó el valor estratégico que representa este segmento para la actividad turística provincial.

"Esta participación es muy importante para nosotros porque el turismo de reuniones representa un segmento estratégico que genera movimiento durante todo el año, dinamiza la economía local y nos permite seguir posicionando a Catamarca como un destino elegido para la realización de congresos, convenciones, encuentros y eventos de distinta índole", sostuvo Quarín.

Las declaraciones reflejan la importancia que la provincia asigna a este tipo de espacios de promoción y vinculación, en los que se generan oportunidades para fortalecer la presencia de Catamarca dentro del mercado del turismo de reuniones.

Participación en el Consejo Federal de Turismo

En el marco de Meet Up Argentina, la delegación catamarqueña también formó parte de una nueva reunión del Consejo Federal de Turismo (CFT).

Durante ese encuentro, las autoridades provinciales realizaron un balance de la temporada de vacaciones de invierno, instancia en la que compartieron los resultados obtenidos y la realidad de cada uno de los destinos participantes.

Además del análisis de la temporada, la reunión permitió abordar otros temas vinculados al desarrollo de la actividad turística impulsados por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, en un espacio de intercambio entre las distintas jurisdicciones del país.