El Gobierno volvió a la denominación de "Día de la Raza" para el 12 de octubre

En una decisión de impacto dentro del esquema de las conmemoraciones, el Gobierno nacional volvió a denominar "Día de la Raza" al feriado correspondiente al 12 de octubre. Esta actualización figura formalmente en el calendario oficial de feriados nacionales de 2026 publicado por el Estado. La medida adoptada por las autoridades se enfoca exclusivamente sobre el nombre utilizado para referirse a la efeméride y no introduce alteraciones sobre su condición legal de feriado. De este modo, la fecha continúa comprendida de manera plena entre las jornadas trasladables previstas dentro del régimen normativo nacional.

La fecha del 12 de octubre recuerda la llegada de la expedición encabezada por Cristóbal Colón al continente americano en el año 1492. Durante una buena parte del siglo XX, esta jornada conmemorativa fue conocida en la Argentina bajo el nombre de Día de la Raza. Con la implementación de esta disposición en las comunicaciones oficiales, la administración central vuelve a colocar en la esfera pública y en los documentos gubernamentales la denominación histórica de este acontecimiento.

El antecedente de 2010 y la gestión actual

Para comprender el alcance conceptual de esta modificación, resulta necesario repasar la trayectoria de la normativa nacional. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se dictó el Decreto 1584/2010, mediante el cual se reemplazó la denominación de "Día de la Raza" por la de "Día del Respeto a la Diversidad Cultural". Aquella modificación reglamentaria impulsada en el año 2010 buscó orientar la conmemoración hacia la diversidad étnica y cultural, promoviendo el diálogo intercultural y el reconocimiento de los pueblos originarios. A partir de esa norma, la denominación oficial había pasado a poner el acento en la diversidad cultural.

Sin embargo, el escenario comenzó a transformarse con el cambio de gestión. La administración encabezada por el presidente Javier Milei comenzó a recuperar públicamente la denominación tradicional durante sus primeros años. Este proceso quedó reflejado formalmente en el esquema festivo actual, en el cual el calendario gubernamental de 2026 ya identifica expresamente la jornada bajo el nombre de "Día de la Raza", retornando a la formulación previa a las modificaciones de la última década.

Precisiones legales

En torno a la organización del esquema festivo de la Argentina, resulta indispensable realizar aclaraciones técnicas respecto del marco normativo para evitar interpretaciones erróneas. En este sentido, cabe destacar el alcance del Decreto 1027/2024, una norma publicada en el mes de noviembre de 2024 que estableció los días no laborables con fines turísticos correspondientes al año 2025. Es preciso señalar que dicho Decreto 1027/2024 no modificó el nombre del feriado del 12 de octubre, circunscribiéndose a la ordenación del esquema turístico del período subsiguiente.

El sustento legal general del régimen de descansos en el país descansa sobre la Ley 27.399. Esta norma es el cuerpo legislativo encargado de regular formalmente el régimen de feriados nacionales y días no laborables, regulando las distintas categorías e incluyendo el carácter trasladable de determinadas fechas del calendario patrio.

Impacto laboral y turístico

La aplicación práctica de la jornada conmemorativa en el presente año presenta particularidades operativas de relevancia para el ámbito laboral y turístico de la Argentina. Los aspectos técnicos más destacados que definen la estructura de la fecha se detallan a continuación:

• Distribución en el Calendario: Durante este año 2026, el feriado del 12 de octubre cae día lunes.

• Fin de Semana Largo: Esta ubicación en la semana permite conformar un fin de semana largo de tres días, integrado junto con el sábado 10 y el domingo 11 de octubre.

• Régimen de Trabajo y Cobertura: Al tratarse de un feriado nacional, aquellas personas que deban trabajar durante esa jornada quedan alcanzadas por las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo correspondientes a los días feriados. • Continuidad del Calendario Oficial: El calendario oficial mantiene además otros feriados y días no laborables programados para los meses de noviembre y diciembre antes del cierre del año 2026.