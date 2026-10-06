Salud convoca a un foro de comunicación sobre salud mental y suicidio

El Ministerio de Salud de la provincia invita a periodistas, comunicadores, estudiantes de comunicación y a toda la comunidad interesada en la temática a participar del Foro de Comunicación "¿Periodismo en crisis? Desafíos para comunicar responsablemente sobre salud mental y prevención del suicidio".

La actividad se desarrollará el jueves 8 de octubre, a las 18 horas, en la Biblioteca de la Cámara de Senadores "Dr. Mario Dardo Aguirre", ubicada en Ayacucho 560. La convocatoria plantea la creación de un espacio destinado al diálogo y la reflexión sobre la manera en que los medios y quienes trabajan en comunicación abordan cuestiones vinculadas con la salud mental y la prevención del suicidio.

El encuentro se propone poner en discusión los desafíos que implica comunicar sobre estas temáticas y promover criterios de comunicación responsable, especialmente frente al tratamiento mediático de situaciones relacionadas con el suicidio y la salud mental.

Prevención y concientización

El Foro de Comunicación forma parte de las acciones desarrolladas en el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, correspondiente a septiembre, y del Mes de la Salud Mental, que se desarrolla durante octubre.

En ese contexto, la propuesta busca generar un ámbito específico para abordar el papel de la comunicación frente a estas temáticas. El objetivo señalado por el Ministerio de Salud es favorecer un espacio donde puedan intercambiarse miradas y experiencias sobre el tratamiento mediático del suicidio y de la salud mental.

La convocatoria está dirigida especialmente a quienes desarrollan tareas vinculadas con la comunicación, pero también contempla la participación de estudiantes y de integrantes de la comunidad interesados en conocer y debatir sobre los desafíos que plantea la cobertura de estos temas.

El encuentro se presenta así como una instancia de diálogo orientada a promover una comunicación responsable, en línea con las acciones desarrolladas durante los meses dedicados a la prevención del suicidio y a la salud mental.

Panel de comunicadores

Uno de los principales componentes de la jornada será el panel integrado por reconocidos comunicadores y periodistas de la provincia.

La mesa estará conformada por:

Jorge Álvarez.

Marcelo Sosa.

Basi Velázquez.

Yémina Castellino.

Axel Romero Neyra.

Los cinco comunicadores participarán del espacio destinado a abordar los desafíos que supone el ejercicio periodístico frente a situaciones relacionadas con la salud mental y la prevención del suicidio, dentro de la propuesta titulada "¿Periodismo en crisis?".

La presencia de periodistas y comunicadores en el panel permitirá desarrollar el eje central de la actividad desde el ámbito de la comunicación y del tratamiento mediático de estas problemáticas.

Tratamiento mediático del suicidio

La convocatoria del Ministerio de Salud establece como uno de los objetivos principales del foro dialogar sobre el tratamiento mediático del suicidio y la salud mental.

La temática ocupa un lugar central dentro de la propuesta, que busca promover una mirada responsable sobre la forma de comunicar estos acontecimientos y cuestiones vinculadas con la salud mental. En ese sentido, el encuentro apunta a generar un ámbito de intercambio entre periodistas, comunicadores, estudiantes y la comunidad interesada, con el propósito de abordar los desafíos que surgen al momento de informar sobre situaciones relacionadas con estas problemáticas.