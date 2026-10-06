Salud y el Programa Sonqo llevaron atención cardiovascular a Barranca Larga

En el marco de las estrategias y acciones desarrolladas por el Ministerio de Salud de la provincia, se llevó a cabo un operativo de prevención y promoción de enfermedades cardiovasculares en Barranca Larga y localidades aledañas. La actividad fue realizada conjuntamente con el Programa de Salud Cardiovascular "Sonqo" Calchaquí y permitió brindar atención a 259 pacientes.

El operativo tuvo como escenario la Escuela Primaria Nº420 "Automóvil Club Argentino", donde se concentraron las actividades destinadas a acercar controles y evaluaciones cardiovasculares a habitantes de comunidades alejadas. La jornada contó además con la colaboración de profesionales del Área Programática N° 16, cuya participación permitió desarrollar las tareas de atención en el territorio y alcanzar a vecinos de diferentes localidades.

Durante las jornadas recibieron atención habitantes de:

Las Peñas Negras.

Corral Blanco.

Laguna Blanca.

Aguas Calientes.

Carachi.

Villa Vil.

Jacipunco.

Barranca Larga.

El despliegue permitió concentrar en un mismo operativo la atención de vecinos de distintos puntos de la zona, acercando prestaciones vinculadas específicamente con la prevención y detección de enfermedades cardiovasculares.

Detección de hipertensión y estudios realizados

Uno de los resultados de la actividad fue la detección de 45 pacientes con hipertensión arterial (HTA). La identificación de estos casos formó parte de las acciones de control desarrolladas durante el operativo y permitió avanzar en la detección de patologías cardiovasculares entre los habitantes que concurrieron a recibir atención.

A este resultado se sumó la realización de 222 extracciones, como parte de las evaluaciones efectuadas durante las jornadas. La actividad tuvo así un componente preventivo y de diagnóstico que permitió relevar diferentes condiciones de salud cardiovascular y generar, cuando fue necesario, los mecanismos de atención correspondientes.

Los principales resultados registrados durante el operativo fueron:

259 pacientes atendidos.

45 pacientes detectados con hipertensión arterial (HTA).

222 extracciones realizadas.

4 derivaciones a centros de mayor complejidad.

a centros de mayor complejidad. Atención de pacientes provenientes de Barranca Larga y localidades aledañas.

La detección de cuadros que requerían una atención especializada permitió, además, establecer derivaciones hacia centros de mayor complejidad.

Cuatro derivaciones por cuadros cardiológicos

Dentro de las evaluaciones realizadas, cuatro pacientes fueron derivados a centros de mayor complejidad debido a cuadros cardiológicos considerados de relevancia.

Entre las situaciones detectadas se incluyeron síndrome coronario agudo, estenosis aórtica severa sintomática e insuficiencia cardíaca. La identificación de estos cuadros durante el operativo permitió activar una instancia de atención posterior acorde con las necesidades de los pacientes. De esta manera, el trabajo territorial no se limitó a la realización de controles, sino que también permitió detectar situaciones que requerían una evaluación y atención en establecimientos de mayor complejidad.

La posibilidad de realizar estas derivaciones constituye uno de los aspectos centrales del operativo, debido a que permite que los pacientes que presentan cuadros cardiológicos relevantes puedan continuar su atención en los centros correspondientes.

La jornada permitió así avanzar en dos dimensiones simultáneas: la prevención mediante controles cardiovasculares y la detección de casos que necesitaban una intervención de mayor complejidad.

El trabajo del Programa Sonqo Calchaquí

El operativo contó con la participación del Programa de Salud Cardiovascular "Sonqo" Calchaquí, una iniciativa solidaria impulsada por profesionales, estudiantes e investigadores, con participación de la Sociedad Argentina de Cardiología y la Fundación Cardiológica Argentina.

El programa tiene como objetivo llevar controles cardiovasculares integrales a comunidades aisladas de alta montaña, acercando atención especializada a poblaciones que se encuentran alejadas.

La intervención en Barranca Larga y las localidades aledañas se inscribe en ese propósito de acercar prestaciones cardiovasculares a comunidades locales, combinando controles, estudios, detección de patologías y derivaciones cuando las condiciones de los pacientes así lo requieren. La presencia de los equipos profesionales permitió desarrollar evaluaciones completas en un período de tiempo reducido y en el propio ámbito donde viven las comunidades alcanzadas.

Evaluaciones integrales en poco tiempo

Los profesionales que participan del Programa Sonqo Calchaquí realizan evaluaciones cardiovasculares completas, incorporando diferentes tipos de estudios y controles.

Entre las prestaciones contempladas se encuentran:

Análisis de laboratorio.

Electrocardiogramas.

Ecocardiogramas.

Estudios vasculares.

Pruebas de resistencia física.

Estas evaluaciones se realizan en poco tiempo y están orientadas a obtener una valoración integral de la salud cardiovascular de las personas atendidas. Sin embargo, el trabajo del programa no se limita a trasladar procedimientos médicos a comunidades alejadas. La propuesta contempla también las características propias de las poblaciones donde interviene.

En ese sentido, los profesionales desarrollan su tarea respetando y contemplando los saberes, la alimentación y las necesidades reales de las poblaciones locales. Este enfoque forma parte de las características de una iniciativa destinada específicamente a comunidades aisladas de alta montaña.