El poncho de Catamarca que acompañó la despedida de Messi

El estadio Monumental fue escenario de uno de los momentos más emotivos vinculados con la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. Luego del triunfo por 3-0 ante Benín, el capitán tuvo su última presentación con la camiseta de la Selección en un encuentro que también tuvo como protagonista al propio rosarino en el marcador, al convertir uno de los goles del triunfo argentino.

Después del partido, cuando el público todavía permanecía en el Monumental, llegó el turno de Soledad Pastorutti. La cantante eligió interpretar "Brindis" para acompañar ese momento de despedida y ponerle música a una escena cargada de significado.

La elección de la canción se convirtió en el marco para un encuentro especialmente emotivo entre la artista y el capitán. Pero, además de la interpretación, hubo otro elemento que concentró las miradas: el poncho que lució Soledad.

El poncho catamarqueño, protagonista

La artista se presentó con un poncho catamarqueño, una pieza que no pasó desapercibida en una noche atravesada por la identidad, la emoción y la despedida.

Se trata del poncho bandera, realizado por los artesanos Graciela Carrasco y Ramón Baigorría, que Soledad había recibido durante la tercera luna de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026.

La presencia de esta pieza en el Monumental adquirió así una relevancia especial dentro de la escena. El poncho, realizado por artesanos catamarqueños, acompañó a la cantante durante una actuación destinada a formar parte de uno de los momentos más emotivos de la despedida del capitán argentino.

"Brindis" para acompañar al capitán

La elección de "Brindis" acompañó el clima de despedida que se había instalado en el Monumental. Soledad interpretó la canción ante el público que permanecía en el estadio después del último partido de Messi con la camiseta de la Selección Argentina.

La escena fue creciendo en intensidad hasta alcanzar su punto culminante sobre el final de la interpretación. Soledad se acercó a Messi, lo abrazó y le dedicó los últimos versos de la canción, mientras la gente acompañaba el momento.

Ese gesto terminó de concentrar en una misma escena la música, el reconocimiento y la despedida. En el centro estuvo Messi, protagonista de su último partido con la Selección y también autor de uno de los goles del triunfo argentino ante Benín. Frente a él, Soledad puso su voz al servicio de una canción elegida especialmente para acompañar ese instante.

Y sobre los hombros de la cantante estuvo el poncho bandera catamarqueño, realizado por Carrasco y Baigorría, que había llegado a sus manos durante la tercera luna de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026.

Una pieza catamarqueña en una noche histórica

El detalle del poncho agregó una dimensión particular a la presentación. La pieza artesanal que Soledad había recibido en Catamarca apareció luego en el Monumental, precisamente durante la actuación con la que acompañó la despedida de Messi.

Así, mientras el público asistía al cierre de una etapa del capitán con la camiseta de la Selección Argentina, el poncho catamarqueño ocupó un lugar visible en una escena de enorme carga emotiva.

La secuencia tuvo todos sus elementos definidos: el triunfo 3-0 ante Benín, el último partido de Messi con la Selección, el gol del rosarino, la permanencia del público en el Monumental, la interpretación de "Brindis" y el abrazo final entre Soledad y el capitán.

En ese contexto, el poncho bandera realizado por Graciela Carrasco y Ramón Baigorría acompañó a Soledad durante una actuación que encontró su momento culminante cuando la cantante se acercó a Messi y le dedicó los últimos versos junto a la gente.

La despedida quedó así acompañada por una canción y, también, por una pieza de artesanía catamarqueña que pasó de la tercera luna de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026 al escenario del Monumental, en una de las noches más emotivas protagonizadas por el capitán de la Selección Argentina.