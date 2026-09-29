Catamarca fortalece vínculos internacionales durante la FIT

En el marco de la 30° edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), autoridades del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca desarrollaron una agenda de encuentros con representantes diplomáticos de distintos países con el objetivo de avanzar en acciones de cooperación, intercambio cultural y promoción turística.

La participación de la provincia en la feria permitió establecer espacios de diálogo con representantes de las embajadas de México, República Dominicana y Estados Unidos, además de un encuentro con representantes de Italia.

Las reuniones tuvieron como eje el intercambio de propuestas y la búsqueda de nuevas oportunidades de vinculación entre Catamarca y esos destinos. La agenda permitió abordar distintas alternativas para profundizar la relación internacional de la provincia, especialmente a partir de iniciativas vinculadas con el turismo y la cultura.

Los encuentros desarrollados durante la FIT se inscriben así en una estrategia orientada a ampliar los vínculos de Catamarca con otros países y generar nuevas instancias de cooperación que puedan traducirse en acciones concretas de promoción e intercambio.

República Dominicana, país invitado de la FIT

Uno de los encuentros tuvo como protagonistas a representantes de la Embajada de República Dominicana, país que fue invitado de esta edición de la Feria Internacional de Turismo.

En ese marco se plantearon distintas posibilidades de intercambio cultural y turístico entre Catamarca y República Dominicana. Entre las propuestas analizadas apareció específicamente la posibilidad de incorporar la participación de artesanas y expresiones culturales dominicanas en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

La iniciativa permitiría vincular uno de los principales acontecimientos culturales y turísticos de Catamarca con expresiones provenientes de un país invitado a la FIT, generando un espacio de intercambio dentro de una celebración que tiene como eje la cultura.

El planteo forma parte de una agenda más amplia de cooperación que busca encontrar puntos de encuentro entre los destinos y sus respectivas propuestas culturales y turísticas.

México, Estados Unidos e Italia, en la agenda provincial

Además del encuentro con representantes de República Dominicana, las autoridades catamarqueñas mantuvieron reuniones con representantes de México, Estados Unidos e Italia.

En estos espacios se abordaron alternativas de intercambio vinculadas con diferentes herramientas de promoción internacional. Entre ellas se analizaron posibilidades relacionadas con la participación en ferias y eventos internacionales, la promoción de destinos y la generación de acciones que contribuyan al intercambio de visitantes.

La agenda permitió explorar propuestas de vinculación con cada uno de estos países, con el objetivo de ampliar los canales de promoción de Catamarca y generar nuevas oportunidades de cooperación.

Los principales ejes abordados durante las reuniones fueron:

Cooperación internacional.

Intercambio cultural.

Intercambio turístico.

Participación en ferias y eventos internacionales.

Promoción de destinos.

Generación de acciones para favorecer el intercambio de visitantes.

La diversidad de propuestas refleja el alcance de la agenda desarrollada durante la FIT, donde el turismo aparece vinculado con las posibilidades de intercambio cultural y con la presencia de Catamarca en espacios internacionales.

El Poncho como plataforma de intercambio

Dentro de las conversaciones mantenidas durante la feria, la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho se presentó como una de las principales plataformas para profundizar los vínculos internacionales.

El carácter cultural y turístico de la Fiesta fue planteado como una oportunidad para incorporar nuevas propuestas y expresiones provenientes de otros países. En ese sentido, la posibilidad de que artesanas y expresiones culturales de República Dominicana participen en el Poncho constituye uno de los ejemplos concretos de intercambio abordados durante la agenda.

La celebración catamarqueña aparece así como un espacio capaz de articular promoción turística, cultura e intercambio internacional. La incorporación de propuestas de otros destinos permitiría ampliar los contenidos vinculados con la fiesta y, al mismo tiempo, generar nuevas instancias de encuentro.

El Poncho se incorpora de esta manera a la estrategia internacional desarrollada durante la FIT como una herramienta para fortalecer los vínculos con otros países y profundizar las posibilidades de cooperación.

Promoción de destinos y circulación de visitantes

Otro de los aspectos centrales de los encuentros estuvo relacionado con la promoción de destinos y la generación de acciones destinadas a favorecer el intercambio de visitantes. La participación en ferias y eventos internacionales fue identificada como una de las alternativas para avanzar en este sentido. Estos espacios permiten presentar propuestas turísticas y establecer vínculos con representantes de distintos países.

En el caso de Catamarca, las reuniones desarrolladas durante la FIT permitieron explorar posibilidades con México, República Dominicana, Estados Unidos e Italia, poniendo en común propuestas orientadas al intercambio turístico y cultural.

La búsqueda de nuevas instancias de promoción se vincula así con el objetivo de ampliar la presencia de Catamarca en espacios internacionales y generar nuevas oportunidades de conexión con otros destinos.

Una estrategia para ampliar los vínculos internacionales

Las reuniones con representantes diplomáticos forman parte de la agenda de Catamarca en la FIT y buscan ampliar los vínculos internacionales de la provincia mediante nuevas instancias de cooperación. La participación en la feria permitió combinar la promoción turística con propuestas vinculadas con la cultura y el intercambio internacional. En ese marco, los encuentros con México, República Dominicana, Estados Unidos e Italia abrieron diferentes líneas de conversación y permitieron explorar acciones futuras.

La presencia de República Dominicana como país invitado de la edición 30° de la FIT aportó además un escenario específico para analizar propuestas de intercambio cultural y turístico, entre ellas la posible participación de artesanas y expresiones culturales dominicanas en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Al mismo tiempo, los intercambios con México, Estados Unidos e Italia estuvieron vinculados con la participación en ferias y eventos internacionales, la promoción de destinos y la generación de acciones destinadas a favorecer la circulación de visitantes.