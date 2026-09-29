OSEP impulsa en octubre la campaña para concientizar sobre el cáncer de mama

En el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) llevará adelante durante octubre una nueva campaña de prevención destinada a sus afiliadas. La propuesta tendrá como eje el mensaje "Da el paso: de la concientización a la acción", una consigna que plantea avanzar desde la información sobre la importancia de los controles hacia una decisión concreta vinculada con el cuidado de la salud.

La iniciativa representa una continuidad de las acciones que OSEP viene desarrollando durante los últimos años, aunque en esta oportunidad incorpora un objetivo específico: que la concientización no quede solamente en el conocimiento de la importancia de la prevención, sino que se traduzca en la realización efectiva de una mamografía.

El planteo de la campaña parte de un crecimiento sostenido en la realización de estos controles por parte de las afiliadas. Durante octubre de 2024, OSEP emitió 2.283 órdenes para mamografías, mientras que en el mismo período de 2025 se realizaron alrededor de 3.000 mamografías a afiliadas de la Obra Social.

Sobre esa evolución se construye el desafío para este año: continuar profundizando el camino iniciado y superar los números alcanzados, facilitando el acceso a la información y promoviendo activamente la realización de los controles.

Un recorrido pensado para facilitar el acceso

Desde el 1° hasta el 31 de octubre, la campaña estará presente en distintos espacios vinculados con la atención de las afiliadas. La propuesta alcanzará a Casa Central de OSEP, la delegación Córdoba y sanatorios, centros de salud y prestadores adheridos a la campaña que realizan mamografías.

En esos lugares se instalará un recorrido visual compuesto por huellas, que tendrá una doble función. Por un lado, las huellas representarán simbólicamente los pasos que cada mujer puede dar para cuidar su salud. Por otro, tendrán una finalidad práctica: orientar a las afiliadas dentro de cada institución.

El recorrido estará diseñado para conducir desde el ingreso o la sala de espera hasta los sectores donde se brinda información y se emiten las órdenes gratuitas para realizar el estudio. De esta manera, la propia ambientación de los espacios buscará acompañar el mensaje central de la campaña y convertirlo en una guía concreta para quienes concurran a las instituciones.

La propuesta establece así un camino sencillo, compuesto por distintas acciones que apuntan a reducir la distancia entre saber que es importante realizarse controles y efectivamente concretarlos. El recorrido planteado por OSEP puede sintetizarse en tres pasos:

Informarse sobre la importancia de los controles.

sobre la importancia de los controles. Solicitar el turno correspondiente.

correspondiente. Sacar la orden para realizar la mamografía.

La intención es que el mensaje preventivo tenga una continuidad práctica. Es decir, que la información recibida durante la campaña pueda convertirse en una decisión y, finalmente, en una acción relacionada con el cuidado de la salud.

Profundizar los resultados

Los números registrados durante los últimos años constituyen uno de los puntos de referencia de esta nueva edición. El paso de las 2.283 órdenes emitidas en octubre de 2024 a las alrededor de 3.000 mamografías realizadas en octubre de 2025 muestra, según la información difundida por la Obra Social, un crecimiento sostenido en la realización de estos controles.

En este contexto, la campaña de octubre de 2026 buscará continuar esa tendencia. El objetivo será superar los registros alcanzados, al mismo tiempo que se facilita a las afiliadas el acceso a la información necesaria y a las órdenes gratuitas para concretar el estudio.

El concepto de "dar el paso" se vincula precisamente con ese propósito. La campaña no se limitará a recordar la importancia de la prevención, sino que buscará acompañar a las afiliadas en el proceso que comienza con la información y continúa con la gestión necesaria para acceder al control.

Actividades durante todo octubre

Además de la intervención visual en los espacios de atención, OSEP desarrollará diferentes actividades de concientización y prevención a lo largo de todo octubre. Las propuestas estarán destinadas a acompañar a las afiliadas y reforzar la importancia de realizar los controles correspondientes.

Las distintas acciones mantendrán como eje el concepto central de la campaña: avanzar desde la información y la concientización hacia una decisión concreta relacionada con el cuidado de la salud.

De esta manera, durante todo el mes se generarán diferentes instancias de participación y sensibilización, con una finalidad común: que el mensaje preventivo pueda traducirse en acciones concretas por parte de cada vez más afiliadas.

El 19 de octubre, una intervención especial

Uno de los momentos centrales de la campaña tendrá lugar el 19 de octubre, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Ese día se realizará una intervención especial en la explanada de Casa Central de OSEP, como parte de las actividades previstas para octubre. La iniciativa se integrará al conjunto de acciones que la Obra Social desarrollará durante el mes para mantener presente la importancia de los controles preventivos.

La fecha permitirá reforzar públicamente el mensaje que atraviesa toda la campaña y que apunta a que la concientización pueda superar el plano informativo para convertirse en una conducta concreta de prevención.