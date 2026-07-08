Secuestraron un vehículo que realizaba transporte de pasajeros sin autorización

La Secretaría de Transporte de la Provincia secuestró este martes un vehículo que realizaba transporte de pasajeros sin la autorización correspondiente, en el marco de un operativo de fiscalización llevado a cabo en la Terminal de Ómnibus de Catamarca.

El procedimiento formó parte de los controles habituales que desarrolla el organismo para verificar que los servicios de transporte de pasajeros se encuentren debidamente habilitados y cumplan con la normativa vigente.

Como resultado de la inspección, los agentes constataron que una unidad que se encontraba prestando un servicio interurbano no contaba con la autorización emitida por la autoridad competente para desarrollar esa actividad, por lo que se dispuso su secuestro preventivo.

El procedimiento quedó registrado en las actas oficiales

De acuerdo con lo consignado en las actas labradas durante el operativo, el procedimiento se realizó a las 11:21 en las instalaciones de la Terminal de Ómnibus. La unidad involucrada corresponde a un Volvo, identificado con dominio AE763AS, perteneciente a la empresa San José Obrero SRL, que se encontraba prestando un servicio interurbano de transporte de pasajeros.

Tras la verificación de la documentación y de la situación administrativa del vehículo, la Secretaría de Transporte determinó que la unidad no estaba autorizada para desarrollar esa prestación.

Por ese motivo, el vehículo fue secuestrado y quedó retenido en la Terminal de Ómnibus de la Capital, conforme a lo establecido en el procedimiento administrativo realizado por el organismo.

El motivo de la retención

Según surge del acta del procedimiento, la medida fue adoptada debido a que el vehículo no se encontraba autorizado por la Secretaría de Transporte para realizar el servicio de transporte de pasajeros.

Esa falta de habilitación constituyó el fundamento para disponer el secuestro de la unidad y su permanencia retenida en la Terminal de Ómnibus de la Capital hasta tanto se resuelva su situación conforme a la normativa vigente.

Desde el organismo provincial recordaron que este tipo de procedimientos forma parte de las acciones permanentes de fiscalización que desarrolla el organismo en distintos puntos del territorio provincial. Según explicaron, los controles tienen como finalidad verificar que quienes prestan servicios de transporte de pasajeros lo hagan dentro del marco establecido por la legislación vigente y con las habilitaciones correspondientes.

En ese sentido, el organismo destacó que estas inspecciones buscan garantizar que el servicio se preste en condiciones acordes a las exigencias legales y administrativas previstas para la actividad.

Seguridad para los usuarios

La Secretaría de Transporte señaló que el objetivo de los operativos es garantizar que los servicios de transporte de pasajeros se desarrollen conforme a la normativa vigente, resguardando tanto a los usuarios como al sistema de transporte habilitado.

Entre los propósitos señalados por el organismo se encuentran:

Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Priorizar la seguridad de los usuarios del transporte de pasajeros.

Promover la competencia leal entre los prestadores habilitados.

En ese marco, desde la cartera provincial remarcaron que la fiscalización de las unidades constituye una herramienta para controlar que los servicios interurbanos se desarrollen con la autorización correspondiente y bajo las condiciones exigidas por la autoridad competente.

El procedimiento concretado este martes en la Terminal de Ómnibus de Catamarca se enmarca en esa política de controles y concluyó con el secuestro de la unidad perteneciente a San José Obrero SRL, la cual quedó retenida en la terminal capitalina por no contar con la habilitación de la Secretaría de Transporte para realizar el servicio de transporte de pasajeros.