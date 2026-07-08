La Gala Patria de la UNCA emocionó con un homenaje a los excombatientes de Malvinas

La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) llevó adelante una nueva edición de la Gala Patria, una propuesta cultural organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria para conmemorar el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina.

La actividad se desarrolló en un Aula Magna colmada de público, donde integrantes de la comunidad universitaria y asistentes compartieron una velada artística que combinó música, danza y distintas expresiones culturales en una fecha de especial significación para el país.

La ceremonia contó con la presencia del rector de la UNCA, ingeniero Oscar Arellano; el vicerrector, ingeniero Carlos Savio; decanos de las distintas unidades académicas, secretarios universitarios y miembros de la comunidad, quienes acompañaron el desarrollo del acto conmemorativo.

La gala volvió a reunir a los elencos artísticos de la Universidad en una propuesta que buscó poner en valor el trabajo cultural de la institución y ofrecer un espacio de encuentro con la comunidad.

Más de 70 artistas sobre el escenario

Uno de los aspectos centrales de la noche fue la participación de más de 70 artistas pertenecientes a los elencos estables de la Universidad, quienes ofrecieron un espectáculo que fue seguido por un Aula Magna completamente ocupada.

El programa artístico reunió distintas disciplinas y expresiones culturales, permitiendo que el público disfrutara de una propuesta integral.

Entre los elencos que participaron de la Gala Patria estuvieron:

Coro Universitario.

Ballet Folklórico Universitario.

Ensamble Musical Universitario.

Otras expresiones artísticas de la Universidad.

Cada una de las presentaciones fue acompañada por el reconocimiento del público, que respondió con aplausos a las distintas intervenciones desarrolladas durante la velada. Según se destacó, la calidad artística de los espectáculos fue uno de los aspectos sobresalientes de la jornada, sorprendiendo a los asistentes a lo largo de toda la programación.

"Un día de reflexión"

Durante la celebración, el secretario de Extensión Universitaria, ingeniero Adolfo Agüero, destacó el significado de la fecha y el sentido de la actividad organizada por la Universidad.

En ese contexto, expresó: "Festejamos el Día de la Patria y la fundación de Catamarca. Este debe ser un día de reflexión para todos, en el que la Patria nos convoque no solo a celebrar, sino también a trabajar por una patria cada vez más grande. La presentación fue extraordinaria por la calidad de nuestros artistas". Las palabras del funcionario estuvieron centradas en el valor de la conmemoración y en la importancia de que este tipo de encuentros permitan fortalecer el vínculo entre la cultura, la comunidad universitaria y la sociedad.

Asimismo, destacó el desempeño de los artistas que participaron de la gala y valoró el trabajo realizado por los elencos estables de la UNCA para concretar el espectáculo.

La importancia de la fecha histórica

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Catamarca, ingeniero Oscar Arellano, señaló que la celebración constituye una oportunidad para recordar uno de los momentos más relevantes de la historia argentina. Durante su intervención manifestó: "Estamos conmemorando un proceso fundamental de la historia argentina. Es una enorme satisfacción disfrutar de esta hermosa gala junto a la comunidad universitaria".

Con esas palabras, el rector remarcó el sentido institucional de la actividad y el valor de compartir una celebración de estas características junto a docentes, estudiantes, autoridades y miembros de la comunidad.

Un homenaje que emocionó al Aula Magna

Uno de los momentos más significativos de la Gala Patria fue el reconocimiento brindado a seis excombatientes de Malvinas, quienes recibieron un homenaje especial durante la velada.

El acto estuvo acompañado por un cálido reconocimiento y el aplauso de todos los presentes, en un momento que generó una profunda emoción dentro del Aula Magna.

El homenaje formó parte de la programación prevista para la conmemoración y se integró a una propuesta que buscó resaltar los valores patrióticos en el marco del aniversario de la Declaración de la Independencia.