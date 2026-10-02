Catamarca fue sede de las XVIII Jornada Intersectoriales de Odontología

El Ministerio de Salud de la provincia encabezó las XVIII Jornadas Intersectoriales de Odontología Provincial, realizadas en el Nodo Tecnológico y desarrolladas este año bajo el lema "Unidos transformamos desafíos en oportunidades". La consigna elegida pone el foco en la importancia del trabajo conjunto, el intercambio de experiencias y la construcción colectiva como herramientas fundamentales para enfrentar los desafíos de la profesión y avanzar hacia una atención odontológica cada vez más integral y de calidad para la comunidad.

La jornada se planteó como un espacio de aprendizaje, actualización y enriquecimiento profesional, destinado a incorporar nuevas herramientas y fortalecer las prácticas que llevan adelante los profesionales de la odontología. En ese sentido, la capacitación aparece como uno de los ejes centrales del encuentro, no solo por la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos, sino también por la oportunidad de compartir experiencias y analizar las distintas realidades vinculadas con el ejercicio profesional en la provincia.

La propuesta busca, de este modo, que los conocimientos y experiencias que circulan durante las jornadas puedan contribuir al fortalecimiento de las prácticas profesionales y, en consecuencia, al beneficio de los pacientes.

Una iniciativa que se sostiene desde 2009

Durante la bienvenida, el director de Odontología, Guillermo Barrionuevo, destacó la continuidad que ha tenido esta iniciativa y el valor que representa como instancia de encuentro para los profesionales del sector. "Este espacio cada año nos permite encontrarnos, compartir conocimientos y seguir fortaleciendo nuestra profesión", expresó Barrionuevo, al remarcar que las jornadas se vienen realizando de manera sostenida desde 2009.

El director de Odontología señaló además que esta construcción se lleva adelante junto al Círculo Odontológico, el Colegio Odontológico y la Municipalidad de la Capital, instituciones que participan de este proceso sostenido de generación de espacios destinados al intercambio y la capacitación.

La continuidad de las jornadas permite consolidar un ámbito en el que los profesionales pueden encontrarse periódicamente para compartir conocimientos, experiencias y distintas perspectivas relacionadas con la actividad odontológica.

Capacitación gratuita y abierta a los profesionales

Otro de los aspectos destacados por Barrionuevo fue el carácter gratuito y abierto a todos los odontólogos de la provincia que tienen estas jornadas. "Estas jornadas son gratuitas y abiertas a todos los odontólogos de la provincia, porque entendemos que la capacitación y actualización profesional deben ser una herramienta al alcance de todos", afirmó.

De esta manera, la propuesta busca facilitar el acceso a instancias de formación y actualización, entendiendo que el fortalecimiento de los conocimientos profesionales constituye un componente importante para el desarrollo de la actividad.

La jornada también incorpora una dimensión de intercambio que excede el ámbito estrictamente provincial. Según explicó Barrionuevo, cada año participan profesionales de distintas provincias, quienes acercan nuevos conocimientos, técnicas y avances vinculados con la odontología.

Ese intercambio permite ampliar las experiencias que se ponen en común durante el encuentro y acercar a los profesionales locales herramientas relacionadas con los avances y las nuevas técnicas que se desarrollan en la profesión.

Debatir y consensuar criterios

En el cierre de su intervención, Barrionuevo puso especial énfasis en el aporte que realizan los propios profesionales de la provincia a través de sus trabajos y experiencias.

"Nuestros profesionales del medio se muestran abiertos a compartir sus trabajos y experiencias", señaló, al hacer referencia a los distintos ámbitos desde los cuales se desarrolla la actividad odontológica en Catamarca. En este sentido, mencionó la participación de profesionales vinculados con el ámbito hospitalario, distintos servicios públicos y la actividad privada, sectores desde los cuales se generan experiencias y conocimientos que pueden ser puestos en común durante estas jornadas.

Para el director de Odontología, este intercambio constituye un elemento fundamental para conocer qué se está haciendo en la provincia, abrir espacios de discusión y avanzar en la construcción de criterios compartidos.

"Es un intercambio fundamental para conocer qué estamos haciendo en nuestra provincia, debatir y consensuar criterios", sostuvo. La mirada planteada durante la jornada coloca así al intercambio profesional como una herramienta para analizar las prácticas existentes, compartir experiencias provenientes de diferentes ámbitos y generar instancias de debate y consenso.