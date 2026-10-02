La Iglesia lanzó la web oficial para la visita del papa León XIV a la Argentina

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció este jueves el lanzamiento de la web oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina, concebida como un espacio destinado a concentrar la información sobre las actividades que desarrollará el pontífice y facilitar la organización de quienes quieran participar de ellas.

El anuncio fue realizado por el Episcopado mediante un comunicado difundido el 1 de octubre, en el que se informó que el sitio será el principal canal de información relacionado con la visita papal.

El portal, disponible en elpapaenargentina.com.ar, permitirá consultar la agenda prevista para León XIV, conocer las celebraciones y encuentros programados y acceder a las novedades vinculadas con la organización de las distintas actividades.

La creación de este espacio apunta a concentrar en un mismo lugar la información vinculada con una visita que contempla actividades en distintos puntos del país y que requerirá, para quienes quieran asistir, conocer previamente las modalidades de acceso y las indicaciones correspondientes.

Agenda, celebraciones e información práctica

Uno de los objetivos centrales de la plataforma será ofrecer información que permita a los fieles organizar su participación en los diferentes encuentros previstos durante la estadía del Papa.

Además de la agenda del pontífice y de los detalles sobre las celebraciones, la web reunirá modalidades de acceso e indicaciones prácticas para quienes quieran concurrir a las actividades. La CEA explicó que la iniciativa busca acompañar los preparativos y facilitar la participación de los fieles en las celebraciones. En ese sentido, el portal funcionará como un punto de consulta para seguir la información actualizada sobre la visita.

Entre los contenidos que se podrán consultar se encuentran:

Agenda del papa León XIV.

Información sobre las celebraciones y encuentros previstos.

previstos. Novedades sobre la organización de la visita.

de la visita. Modalidades de acceso a las distintas actividades.

a las distintas actividades. Indicaciones prácticas para quienes quieran participar.

La centralización de estos contenidos permitirá acompañar el desarrollo de los preparativos y ofrecer información relacionada con las diferentes instancias que integrarán la presencia del pontífice en el país.

La Nunciatura Apostólica será su lugar de alojamiento

Durante su permanencia en la Argentina, el papa León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, ubicada en el histórico Palacio Fernández Anchorena, en el barrio de Recoleta.

El edificio se encuentra en avenida Alvear 1637, a pocos metros de Montevideo, y funciona como sede de la representación pontificia desde 1952. La Nunciatura tendrá una función que irá más allá del alojamiento del pontífice. Será el lugar donde León XIV descansará después de cada jornada de actividades y, al mismo tiempo, constituirá un espacio reservado para reuniones privadas.

Durante la estadía, el Papa utilizará la residencia para mantener encuentros privados fuera de su agenda oficial, sin cámaras ni transmisión pública. De este modo, el histórico edificio de Recoleta será simultáneamente su lugar de descanso y el ámbito destinado a aquellas reuniones que no formarán parte de las actividades públicas de la visita.

La permanencia en la Nunciatura se desarrollará mientras León XIV cumple con las actividades públicas previstas para su visita a la Argentina durante noviembre.

Buenos Aires, Luján y Córdoba, los puntos de la gira

El recorrido previsto para el Papa contempla distintos puntos del país. León XIV llegará a la Argentina desde Uruguay y permanecerá en territorio argentino hasta el miércoles 11 de noviembre.

La agenda incluye actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba, tres lugares centrales dentro del itinerario previsto.

Cada uno de estos destinos tendrá características particulares dentro de la visita, con celebraciones y encuentros que formarán parte de la agenda que será difundida y actualizada a través del portal oficial de la Conferencia Episcopal Argentina.

La presencia del pontífice en estos puntos también implicará diferentes preparativos vinculados con la organización de las actividades y con las modalidades de participación de quienes quieran acompañarlo.

Luján, uno de los principales focos de la visita

En Luján, uno de los principales puntos de la agenda será la Basílica de Luján, donde está previsto el desarrollo de una misa. La celebración contará con sectores cubiertos y descubiertos, de acuerdo con la información proporcionada sobre la organización de la visita.

La expectativa por la llegada de una gran cantidad de personas también se refleja en los preparativos de seguridad. Las autoridades trabajan sobre un operativo de seguridad ante la previsión de que millones de personas puedan movilizarse para participar de las actividades vinculadas con la presencia del Papa.

La Basílica de Luján se presenta así como uno de los lugares centrales de la gira, dentro de un recorrido que incluirá tanto actividades religiosas como encuentros previstos en otros puntos de la Argentina.

Córdoba y un escenario con antecedentes papales

Otro de los lugares contemplados en la agenda es Córdoba, donde una de las referencias principales será el Área Material Córdoba. El predio cuenta con un antecedente vinculado con una visita papal anterior: allí estuvo el papa Juan Pablo II durante su visita a la Argentina en 1987.

La incorporación de este lugar al recorrido de León XIV forma parte de una agenda que conectará diferentes escenarios del país y que tendrá como uno de sus componentes la participación de los fieles en las actividades públicas.

Buenos Aires y el Monumento de los Españoles

En la Ciudad de Buenos Aires, uno de los puntos previstos para la visita será el Monumento de los Españoles, ubicado en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en el barrio de Palermo.

El lugar forma parte de los escenarios contemplados dentro del recorrido del pontífice por la capital argentina. Mientras se desarrollan los preparativos para las actividades públicas, la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires funcionará como espacio de alojamiento y como ámbito reservado para los encuentros privados del Papa.

De esta manera, la visita combinará distintos espacios y modalidades: celebraciones y encuentros abiertos, actividades previstas en Buenos Aires, Luján y Córdoba, y reuniones privadas que se desarrollarán en la residencia pontificia.