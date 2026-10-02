Se viene un viernes muy ventoso en Catamarca: habrá ráfagas de hasta 69 km/h

Se termina la semana y el tiempo en Catamarca estará caracterizado por condiciones de nubosidad variable y mucho viento, al punto que están pronosticadas ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h durante la tarde. Esto dentro de un Alerta Amarilla que rige para 14 departamentos. En el caso de la región de la Puna, el fenómeno se repetirá el sábado, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Así inicia el viernes

La jornada comenzó con cielo mayormente nublado y una temperatura de 15 grados. El viento ya marcando presente desde el Noreste (NE) y con registro de ráfagas. En horas de la mañana, las condiciones se mantendrán similares pero con una temperatura de 15 grados.

El Innombrable rotará al Norte (N), con velocidades de entre 23 y 31 km/h y se mantienen las ráfagas con registros de hasta 59 km/h.

La tarde cálida y ventoso

Durante la tarde, se espera el momento más cálido de este viernes, con una temperatura que llegará hasta los 26 grados. El estado del tiempo estará marcado por condiciones ventosas. De hecho se mantendrá soplando con velocidades que oscilarán entre 32 y 41 km/h. A su vez, las ráfagas serán las más intensas del día, con registros previstos de entre 60 y 69 km/h.

Noche parcialmente nublada

Hacia la noche, el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 18 grados. El viento continuará soplando desde la misma dirección pero descenderá la intensidad con registros de 23 a 31 km/h, mientras que las ráfagas se ubicarán nuevamente entre 51 y 59 km/h.