El operativo "Ver para Crecer" en La Cruz Negra entregó más de 220 lentes

El operativo sanitario "Ver para Crecer" volvió a poner el acceso a la salud visual en el centro de una política pública impulsada por la Municipalidad de la Capital. La propuesta busca garantizar atención oftalmológica gratuita y facilitar la provisión directa de anteojos a personas que no cuentan con obra social, acercando las prestaciones a los distintos sectores de la ciudad.

En esta oportunidad, la jornada se desarrolló en las instalaciones del Centro Vecinal La Cruz Negra, donde un equipo integral de profesionales llevó adelante las consultas clínicas correspondientes y puso en funcionamiento un dispositivo móvil de calibración. Esta herramienta permitió completar el proceso en el propio lugar y posibilitó que más de 220 personas recibieran sus lentes graduados durante la misma jornada.

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, supervisó personalmente las actividades y destacó el alcance de una iniciativa que permite resolver de manera inmediata una necesidad vinculada con la salud visual. Durante su visita, puso especialmente en valor que los vecinos pudieran regresar a sus hogares con sus anteojos listos en el acto.

"Vinimos a acompañar este programa que resuelve una demanda histórica de manera inmediata, porque los vecinos se van a sus hogares con sus anteojos listos en el acto", expresó Saadi.

El intendente también destacó el trabajo desarrollado por el personal sanitario municipal y agradeció especialmente a los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Salud, quienes participaron desde primera hora de la mañana. Según remarcó, la tarea se caracterizó tanto por el rigor técnico como por un trato humano y cercano hacia quienes concurrieron al operativo.

Atención oftalmológica y tecnología en el territorio

Uno de los aspectos centrales de la jornada fue la posibilidad de concentrar en un mismo espacio diferentes etapas de la atención. Las consultas clínicas estuvieron acompañadas por el funcionamiento del dispositivo móvil de calibración, que hizo posible confeccionar los anteojos graduados y entregarlos directamente durante el operativo.

De esta manera, la propuesta no se limitó a la realización de controles, sino que permitió avanzar en una respuesta concreta para las personas que necesitaban anteojos y no cuentan con obra social.

El desarrollo de la jornada contempló:

Atención oftalmológica gratuita.

Consultas clínicas realizadas por un equipo integral de profesionales.

realizadas por un equipo integral de profesionales. Funcionamiento de un dispositivo móvil de calibración .

. Confección de anteojos graduados en el mismo lugar.

Entrega de más de 220 lentes durante la jornada.

Atención destinada a personas sin obra social.

Participación de los circuitos 8 y 9

La secretaria de Salud, Dra. Ana Fernanda Lagoria, también destacó la participación de los vecinos de los circuitos 8 y 9, al considerar que la convocatoria reflejó el interés de la comunidad por acceder a controles y soluciones vinculadas con la salud visual. Lagoria señaló que el operativo fue posible a partir del trabajo conjunto con el concejal del sector, Francisco Sosa, y de la confianza de los vecinos que se acercaron para realizar sus controles.

La funcionaria definió a "Ver para Crecer" como un programa nuevo, con una impronta netamente territorial, y anticipó una estrategia de expansión que busca llevar sus prestaciones a distintos sectores de la ciudad.

"El operativo ha sido un verdadero éxito gracias al trabajo conjunto que venimos realizando con el concejal del sector, Francisco Sosa, y a la confianza de los vecinos que se acercaron a realizar sus controles", sostuvo la secretaria de Salud.

Un cronograma para llegar a cada circuito

El alcance de la jornada realizada en La Cruz Negra forma parte, según lo expresado por Lagoria, de una planificación más amplia para extender las intervenciones oftalmológicas durante los próximos meses.

La secretaria de Salud adelantó el compromiso de realizar al menos una jornada oftalmológica en cada circuito de la ciudad hasta fin de año. El objetivo planteado es ampliar el alcance territorial del programa y permitir que más familias catamarqueñas puedan acceder a prestaciones de salud visual.

En ese sentido, la funcionaria sostuvo que la iniciativa apunta a garantizar que más familias accedan a una salud visual digna y de calidad, llevando la atención directamente hacia los distintos sectores de la Capital.

El cronograma anunciado representa, de esta manera, una continuidad de la modalidad aplicada en La Cruz Negra: atención en territorio, participación de profesionales, controles y una respuesta directa mediante la entrega de los anteojos correspondientes.

Un municipio presente en los barrios

La jornada contó con la presencia de una comitiva comunal integrada por la secretaria de Salud, Dra. Ana Fernanda Lagoria; el concejal de los circuitos 8 y 9, Francisco Sosa; y referentes de las instituciones comunitarias del área.

El acompañamiento de las instituciones y representantes del sector se incorporó a una dinámica de trabajo territorial que busca sostener este tipo de intervenciones en diferentes puntos de la ciudad.

En La Cruz Negra, la experiencia permitió concretar la entrega de más de 220 lentes graduados en una sola jornada, como parte de un programa orientado específicamente a facilitar el acceso a la salud visual para personas sin obra social.

La continuidad anunciada hasta fin de año plantea, además, la extensión de estas jornadas a cada circuito de la ciudad. De acuerdo con lo expresado por las autoridades municipales, se trata de una estrategia que procura consolidar intervenciones territoriales de salud y fortalecer la presencia del municipio en los distintos sectores de la Capital.

Así, el operativo "Ver para Crecer" cerró su jornada en el Centro Vecinal La Cruz Negra con una respuesta concreta: controles oftalmológicos gratuitos, atención profesional, confección de anteojos mediante un dispositivo móvil de calibración y la entrega de más de 220 lentes a los vecinos que participaron.