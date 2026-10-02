Confirmaron el hallazgo de 57 nuevas especies en la expedición histórica del CONICET

El análisis de las muestras obtenidas durante la histórica campaña Talud Continental IV permitió confirmar un resultado de enorme relevancia científica: 57 nuevas especies marinas y cinco nuevos géneros fueron identificados en el cañón submarino Mar del Plata, en aguas profundas del Mar Argentino.

La confirmación se produjo luego de un taller internacional de taxónomos y científicos que se reunió en Buenos Aires para estudiar el material biológico recolectado durante la campaña realizada en 2025. El encuentro fue organizado por The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census, en alianza con el Schmidt Ocean Institute (SOI), y contó con coordinación local de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en la Universidad Maimónides.

El Species Discovery Workshop reunió a 20 taxónomos de América Latina y Europa, quienes examinaron muestras obtenidas en aguas profundas mediante técnicas de taxonomía integrativa. El trabajo desarrollado permitió revisar y ampliar la estimación inicial de descubrimientos y llevarla de 40 a 57 nuevas especies marinas.

El resultado no solo incrementó el número preliminar de especies identificadas, sino que permitió avanzar en la clasificación de diferentes grupos de organismos que forman parte de los ecosistemas de las profundidades marinas.

Copépodos, equinodermos, cnidarios y un molusco

La diversidad encontrada durante el análisis quedó reflejada en la composición de las nuevas especies. Dentro del conjunto confirmado aparecen organismos pertenecientes a distintos grupos animales, varios de ellos vinculados directamente con las redes tróficas y la formación de hábitats de aguas profundas.

La clasificación comprende:

20 copépodos , diminutos crustáceos considerados esenciales para las redes tróficas del fondo marino.

, diminutos crustáceos considerados esenciales para las redes tróficas del fondo marino. 22 equinodermos , entre los que se encuentran pepinos de mar y crinoideos.

, entre los que se encuentran pepinos de mar y crinoideos. 14 cnidarios , grupo que incluye octocorales, plumas de mar y corales pétreos.

, grupo que incluye octocorales, plumas de mar y corales pétreos. Un molusco escafópodo.

A esta identificación de especies se sumó la confirmación de cinco nuevos géneros científicos, correspondientes a corales, pepinos de mar y crustáceos.

Entre los hallazgos que más llamaron la atención aparece "Loki" (Peniagone sp.), un pepino de mar de profundidades cuyo nombre está relacionado con sus apéndices en forma de cuernos, similares a los del dios de la leyenda nórdica.

También fueron identificadas la pluma de mar Pseudumbellula sp. y el octocoral Orstomisis sp., dos especies señaladas como clave en la formación de hábitats marinos profundos.

De las profundidades a las colecciones científicas

Los resultados obtenidos durante el taller tendrán continuidad tanto en plataformas de acceso abierto como en las colecciones científicas argentinas. Todos los registros fueron integrados en Ocean Census NOVA, una plataforma de acceso abierto, mientras que los especímenes físicos serán conservados de manera permanente en colecciones institucionales del país.

Entre ellas se encuentra la colección del Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN-Conicet). De esta manera, el material recuperado durante la exploración de las profundidades quedará preservado para su conservación institucional.

El trabajo de identificación permitió así conectar la exploración realizada en el fondo marino con un proceso científico posterior basado en el análisis de las muestras, su clasificación y el registro de los nuevos hallazgos.

Una campaña que llegó hasta los 3900 metros

El material biológico analizado durante el taller fue obtenido durante la campaña Talud Continental IV: Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata, realizada en agosto de 2025.

La expedición fue liderada por el Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA) del Conicet, bajo la jefatura científica de Daniel Lauretta, investigador del Conicet en el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia".

La misión se extendió durante 21 días y se desarrolló a bordo del buque de investigación R/V Falkor (too). Uno de los elementos centrales de la campaña fue el uso del vehículo de operación remota ROV SuBastian, que permitió descender hasta los 3900 metros de profundidad.

La utilización de esta tecnología representó un avance tecnológico sin precedentes para la región y posibilitó explorar ambientes de aguas profundas y obtener material biológico posteriormente analizado por especialistas.

La campaña también tuvo una repercusión pública masiva. Las inmersiones fueron retransmitidas en directo y alcanzaron a cuatro millones de personas mediante streaming, mientras que las transmisiones sumaron cerca de 22 millones de visualizaciones globales.

La taxonomía colaborativa como herramienta científica

Daniel Lauretta destacó la importancia de la cooperación internacional desarrollada durante el proceso de identificación. Según explicó, la colaboración en taxonomía adquiere especial relevancia en aquellos grupos de organismos que cuentan con pocos especialistas activos.

"La cooperación internacional en taxonomía es fundamental, especialmente en grupos que cuentan con pocos especialistas activos", señaló Lauretta. El investigador explicó que el taller sobre descubrimiento de especies permitió acelerar la identificación de especies nuevas para la ciencia y, al mismo tiempo, fomentar el desarrollo de capacidades entre taxónomos locales que están iniciando sus carreras y trabajan con fauna de aguas profundas.

La participación conjunta de especialistas de América Latina y Europa permitió concentrar conocimientos específicos sobre distintos grupos de organismos y avanzar en la clasificación de las muestras recuperadas durante la campaña.

Por su parte, Michelle Taylor, directora científica de Ocean Census, destacó la velocidad alcanzada mediante este modelo de trabajo colaborativo.

"El descubrimiento de 57 nuevas especies y cinco nuevos géneros en tan poco tiempo demuestra la rapidez y la potencia de la taxonomía colaborativa", afirmó.

Taylor también señaló que las profundidades marinas contienen algunos de los ecosistemas menos comprendidos de la Tierra y remarcó el valor de reunir la experiencia científica de América Latina con especialistas internacionales y conectarla con la plataforma de acceso abierto Ocean Census NOVA.

El próximo desafío: Talud Continental V

Los resultados obtenidos durante la campaña de 2025 ya forman parte de la planificación de una nueva etapa de exploración. Sobre la base de los hallazgos de la expedición del año pasado, el Conicet y el Schmidt Ocean Institute avanzan en la planificación de Talud Continental V, prevista para febrero-marzo de 2027.

La nueva misión tendrá una duración prevista de 23 días y estará concentrada en la exploración de los cañones submarinos Ameghino y Almirante Brown, ubicados a unos 600 kilómetros de la costa de la provincia de Chubut.

En esta nueva expedición, los científicos se plantean superar los 4000 metros de profundidad para estudiar la biodiversidad y los Ecosistemas Marinos Vulnerables de un área que, según la información proporcionada, nunca ha sido explorada biológicamente.

La campaña reunirá a 19 investigadores argentinos y mantendrá el formato de ciencia abierta, mediante el uso del ROV SuBastian y la realización de transmisiones educativas en tiempo real.