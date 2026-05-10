Catamarca homenajeó a Ramón Iturre con una escultura en su histórica esquina

La ciudad de Catamarca vivió este domingo una jornada cargada de emoción con la inauguración de una escultura en homenaje a Ramón Edgardo Iturre, histórico vendedor de diarios de la Capital y referente de generaciones de canillitas catamarqueños. El reconocimiento tuvo lugar en la emblemática esquina de República y Rivadavia, frente a Plaza 25 de Mayo, el mismo espacio donde "Cacho", como era conocido popularmente, desarrolló su labor cotidiana durante más de cinco décadas.

El acto reunió a familiares, amigos, colegas, vecinos, clientes y autoridades provinciales y municipales que acompañaron el descubrimiento de la obra realizada por la artista Olga Dre. La escultura busca rendir homenaje no solamente a Ramón Iturre, sino también a todos los vendedores de diarios de Catamarca, destacando el rol histórico de quienes durante años acercaron la palabra escrita a los hogares de la provincia.

La ceremonia se desarrolló en un clima de profundo reconocimiento y memoria colectiva. Más de 300 personas participaron del homenaje impulsado por el concejal Alejandro Carrizo, quien promovió la iniciativa para recordar la trayectoria y el legado humano de Iturre.

Una figura inolvidable

La esquina de República y Rivadavia fue durante décadas mucho más que un punto de venta de diarios. Allí, Ramón Iturre construyó una relación diaria con generaciones de catamarqueños que lo reconocían como una figura cercana y permanente dentro de la vida urbana de la Capital.

Su presencia cotidiana convirtió ese sector céntrico en un lugar de encuentro atravesado por la conversación diaria, la circulación de noticias y el vínculo permanente con vecinos, trabajadores y clientes habituales. Por eso, el homenaje realizado este domingo tuvo un fuerte componente simbólico, al concretarse exactamente en el sitio donde desarrolló su oficio durante gran parte de su vida.

La obra inaugurada fue realizada por la artista Olga Adré y está basada en imágenes de la juventud de Iturre, cuando comenzaba a trabajar como canillita. La escultura retrata aquella etapa inicial marcada por el esfuerzo, las madrugadas y el contacto diario con los diarios impresos.

Durante el acto estuvieron presentes el gobernador Raúl Jalil y el intendente de la Capital Gustavo Saadi, además de concejales, representantes de la comunidad, colegas y allegados al histórico vendedor de diarios. La ceremonia también incluyó la bendición del padre Juan Cabrera.

Los discursos

La jornada estuvo acompañada por distintos momentos de homenaje que incluyeron discursos, poesías, música en vivo y recuerdos personales sobre la vida de Ramón Iturre. Uno de los testimonios más emotivos fue el de Arturo Navarro, amigo personal de "Cacho", quien recordó especialmente la lucha sindical que Iturre llevó adelante en defensa de los vendedores de diarios.

"Cacho fue una prueba viviente de que la sabiduría se puede forjar en el asfalto", expresó durante su intervención frente a los presentes. Navarro también evocó un episodio ocurrido durante una protesta frente a talleres gráficos, cuando Iturre terminó detenido. El relato reflejó el carácter y la firmeza que, según recordó, definían al histórico canillita.

"Yo esperaba ver a un hombre quebrado, pero él me miró y me dijo: 'Quédese tranquilo Arturito, nos están tomando en serio'", recordó. Las palabras despertaron una fuerte emoción entre quienes compartieron años de trabajo y militancia junto a Iturre.

El oficio de canillita

Otro de los discursos estuvo a cargo de Jorge Vega, compañero canillita de Ramón Iturre, quien habló sobre las dificultades históricas del oficio y el valor que tuvo el ejemplo de "Cacho" para las nuevas generaciones de trabajadores.

"Nos enseñó que la dignidad del trabajo de canillita era lo que nos iba a dar el pan de cada día", afirmó. Vega también hizo referencia al impacto de los cambios tecnológicos sobre la actividad de los vendedores de diarios y describió el complejo presente que atraviesa el sector.

"Somos una especie en extinción, la tecnología nos está apagando de a poco", expresó. Sus palabras sintetizaron uno de los ejes centrales del homenaje: el reconocimiento a quienes durante décadas formaron parte de la circulación cotidiana de la información impresa y mantuvieron un vínculo directo con la comunidad.

El recuerdo de la familia

La voz de la familia tuvo un lugar destacado durante la ceremonia. Antonella Iturre, hija de Ramón, recordó el enorme sacrificio que marcó la vida de su padre desde la infancia.

"Él fue canillita desde niño. No tuvo infancias largas, tuvo madrugadas, diarios bajo el brazo y manos manchadas de tinta", expresó visiblemente emocionada. Durante su discurso también destacó los valores que Ramón transmitió a lo largo de toda su vida y que marcaron profundamente a su familia.

"Nos enseñó que la honradez no se pregona, se vive", afirmó, al tiempo que agradeció a las autoridades y a todos quienes hicieron posible el homenaje. Uno de los momentos más conmovedores de la mañana llegó con la interpretación musical de uno de sus nietos, quien cantó una de las canciones favoritas de Ramón Iturre. Entre lágrimas, expresó: "Siempre fue mi orgullo. Pasar por esta esquina ahora será como una cura para el corazón".

El descubrimiento de la escultura

El instante central de la jornada se produjo con el descubrimiento de la escultura. Familiares y autoridades retiraron la tela que cubría la obra mientras los presentes acompañaban con aplausos, abrazos y muestras de emoción.

El intendente Gustavo Saadi destacó el valor simbólico del reconocimiento y remarcó la importancia de homenajear a trabajadores humildes y solidarios que dejaron huella en la ciudad. "Es un homenaje a una persona buena, honesta y solidaria. Cacho decía: 'No trabajen tanto que nadie les va a hacer un monumento'. Bueno, mirá lo que le pasó a Cacho", expresó.

Con la inauguración de esta escultura, la esquina de República y Rivadavia quedó convertida en un espacio permanente de memoria para Ramón Edgardo Iturre y para todos los canillitas catamarqueños que hicieron del oficio una parte inseparable de la vida cotidiana de la ciudad.