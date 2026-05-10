Culminó el triduo en honor del Beato Mamerto Esquiú en el templo franciscano

La comunidad franciscana de Catamarca continúa celebrando el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú con una serie de actividades religiosas, culturales y pastorales que convocan a fieles, peregrinos y miembros de distintas comunidades de la región. En ese marco, este sábado culminó el triduo preparatorio desarrollado en el templo franciscano, en vísperas de la fiesta central dedicada al recordado fraile y obispo catamarqueño.

Las actividades comenzaron el jueves pasado con la apertura formal del triduo, que incluyó momentos de oración, celebraciones litúrgicas y espacios de encuentro espiritual centrados en la figura del Beato Mamerto Esquiú, cuya vida y legado son recordados especialmente en este año conmemorativo.

La apertura estuvo marcada por la realización de la Adoración Eucarística, seguida por una procesión y posteriormente por la celebración de la Santa Misa, presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanc, en el templo franciscano. La convocatoria reunió a miembros de la comunidad religiosa y fieles que participaron de las distintas instancias organizadas como parte de las celebraciones vinculadas al Bicentenario.

Una jornada de reflexión sobre la vida y obra de Esquiú

El sábado se desarrolló una de las actividades centrales del triduo con la disertación ofrecida por Fr. Pablo Reartes, quien abordó distintos aspectos de la vida y obra del Beato Mamerto Esquiú.

La exposición llevó por título: "Beato Mamerto Esquiú, Apóstol y ciudadano, fraile y periodista. Vida y obra, Beatificación y Canonización". Durante la jornada se profundizó sobre las múltiples dimensiones de la figura de Esquiú, recordado tanto por su labor pastoral como por su participación en la vida pública y religiosa. La actividad permitió además reflexionar sobre el proceso de beatificación y canonización del religioso catamarqueño, en el marco de las celebraciones impulsadas por la comunidad franciscana.

Como cierre de esta instancia se celebró la Santa Misa, en un clima de recogimiento y participación de los fieles presentes. La celebración contó también con la participación de Fr. Eduardo Zatty junto con peregrinos provenientes de Santiago del Estero, quienes se sumaron a las actividades desarrolladas en el templo franciscano.

Visitas guiadas a la celda y al museo del Beato

En paralelo a las actividades litúrgicas y académicas, durante el triduo se realizaron visitas guiadas a espacios vinculados directamente con la memoria histórica y espiritual del Beato Mamerto Esquiú.

Entre las propuestas abiertas a los fieles y visitantes se incluyeron recorridos por la celda y el museo dedicados al religioso franciscano. Estas visitas permitieron a los asistentes conocer más detalles sobre su vida, su obra y el legado que continúa vigente dentro de la comunidad católica. La iniciativa formó parte de las actividades organizadas para fortalecer el acercamiento de la comunidad a la figura de Esquiú en el marco del Bicentenario de su nacimiento.

La misa del domingo

La programación conmemorativa continuará este domingo 10 de mayo con nuevas actividades religiosas y celebraciones especiales. Según el cronograma difundido por la comunidad franciscana, a las 19.15 se realizará una procesión desde la Iglesia Franciscana hasta la Catedral. La ceremonia contará con el acompañamiento de la Banda del CEF San Francisco de Asís de La Rioja.

Posteriormente, a las 20.00, se celebrará la Santa Misa presidida por Fr. Julio Bunader en el templo franciscano.

La jornada concluirá con una Velada Orante y Festiva prevista entre las 21.30 y las 24.00. Como parte del cierre simbólico de las celebraciones del día, se anunciaron campanadas a las 00.00.

La fiesta central del Beato Mamerto Esquiú

Las actividades culminarán el lunes 11 de mayo con la Fiesta del Beato Mamerto Esquiú, Obispo, considerada la jornada central de las celebraciones religiosas organizadas por la comunidad franciscana.

Ese día, a las 19.30, se realizará el rezo del Rosario y posteriormente, a las 20.00, tendrá lugar la celebración de la Santa Misa. La ceremonia será presidida por Mons. Fr. Luis A. Scozzina, ofm, obispo de Orán.

Con procesiones, celebraciones litúrgicas, espacios de reflexión y actividades culturales, la comunidad franciscana continúa desarrollando un amplio programa en homenaje al Beato Mamerto Esquiú, en el marco del Bicentenario de su nacimiento y de las distintas expresiones de fe impulsadas alrededor de su figura y legado.