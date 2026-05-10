Pequeños anfitriones: alumnos de la Escuela San Martín exploraron la Capital

Con entusiasmo, curiosidad y una mirada atenta a cada detalle, alumnos de 4to. grado de la Escuela N° 992 Lib. Gral. San Martín - San Vicente de Paul participaron de una experiencia educativa y cultural que los llevó a redescubrir la riqueza histórica, natural y patrimonial de la ciudad capital. La actividad se desarrolló en el marco del Programa de Sensibilización Turística en Escuelas, impulsado por la Municipalidad de la Capital a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, una iniciativa orientada a acercar a niños y adolescentes al conocimiento profundo de su entorno.

La propuesta tuvo como eje central la idea de conocer para valorar, promoviendo que los estudiantes reconozcan el patrimonio local no solo como parte de su identidad cotidiana, sino también como una oportunidad de futuro vinculada al turismo y al desarrollo económico de la ciudad.

Una salida educativa

La jornada comenzó temprano, en la puerta de la institución educativa, donde los alumnos, acompañados por sus docentes, abordaron el Bus Turístico con expectativas renovadas y una misión clara: descubrir los tesoros de su propia ciudad.

Desde la organización explicaron que el programa busca que las nuevas generaciones comprendan la importancia del patrimonio cultural y natural de la Capital, generando conciencia sobre su preservación y promoviendo una mirada activa hacia el turismo como motor de desarrollo.

En ese sentido, la experiencia trasciende el paseo recreativo para convertirse en una instancia pedagógica integral, donde cada parada del recorrido suma herramientas para construir sentido de pertenencia y fortalecer la identidad local.

Un viaje al pasado a través de la tecnología

Uno de los momentos más significativos del recorrido tuvo lugar en el Sitio Arqueológico Pueblo Perdido de la Quebrada, una de las postales patrimoniales más importantes de la Capital.

La visita incluyó una experiencia inmersiva en el centro de interpretación, donde la tecnología de realidad virtual permitió que los estudiantes viajaran simbólicamente al pasado y conocieran cómo era la vida de los pueblos originarios que habitaron la zona. La propuesta despertó sorpresa y fascinación entre los alumnos, quienes pudieron interactuar con una herramienta innovadora para comprender de manera dinámica la historia ancestral del lugar.

Luego de la experiencia tecnológica, el grupo realizó una caminata guiada de 30 minutos, recorriendo el sitio y profundizando el contacto directo con las raíces culturales del territorio.

Naturaleza, panorámicas y espacios para compartir

La aventura continuó en el Parque de los Vientos y el Ecoparque El Jumeal, dos espacios donde la naturaleza y las vistas panorámicas ofrecieron una nueva dimensión del recorrido.

Allí, los distintos puntos de observación se transformaron en escenarios de descubrimiento, fotografías y momentos de intercambio entre compañeros. El aire libre y el paisaje se integraron como parte de una experiencia que buscó mostrar la diversidad de atractivos turísticos de la ciudad.

Más adelante, el contingente hizo una pausa en el Muelle de los Juncos, donde compartieron una merienda grupal en un clima distendido que combinó descanso y convivencia. Este momento de relax se integró naturalmente a la dinámica de la jornada, reforzando el espíritu colectivo y el disfrute de una experiencia educativa fuera del aula.

Recorrido por la memoria urbana

La etapa final del itinerario estuvo dedicada al corazón histórico de la ciudad, con un paseo que culminó en dos de los espacios más emblemáticos de la Capital como la Plaza de la Alameda y la Plaza 25 de Mayo. En cada parada, los guías relataron cómo estos sitios fueron transformándose con el paso de los años, explicando su relevancia histórica y cultural dentro del desarrollo urbano de la ciudad.

Estas narraciones permitieron a los alumnos reconocer cómo los espacios cotidianos están atravesados por procesos históricos que forman parte de la memoria colectiva y de la identidad capitalina.