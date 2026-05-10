Tinogasta vivió una fiesta urbana con el Freestyle y el Básquet 3x3

La ciudad de Tinogasta fue escenario de una multitudinaria jornada de deporte, cultura urbana y participación juvenil con la realización de la tercera fecha de la Liga Freestyle y el torneo de Básquet 3x3, propuestas impulsadas por la Vicegobernación de Catamarca, conducida por Rubén Dusso, en articulación con la gestión del intendente Ernesto Andrada.

La actividad transformó la emblemática Plaza 25 de Mayo en el centro de encuentro de jóvenes, familias, artistas y deportistas que acompañaron una programación marcada por las rimas, la competencia deportiva y las expresiones culturales urbanas. La convocatoria logró reunir a una gran cantidad de público, consolidando el crecimiento de estas iniciativas que buscan fortalecer espacios de participación y contención para las juventudes en los distintos departamentos de la provincia.

La jornada contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales que acompañaron el desarrollo de las actividades. Entre ellos estuvieron el subsecretario de Coordinación y Técnica de Senado, Julio Macedo; el director de Juventud, Mariano Salas; el director de Desarrollo Social, Daniel Toledo; y el presidente del Concejo Deliberante de Tinogasta, Mauro Argañaraz.

El freestyle tuvo una final de alto nivel

Uno de los momentos más destacados de la jornada se vivió en el escenario principal, donde se desarrollaron las batallas correspondientes a la tercera fecha de la Liga Freestyle. Allí, los competidores desplegaron improvisaciones y enfrentamientos que mantuvieron al público expectante durante toda la tarde.

La competencia reunió a los diez mejores exponentes del ranking, quienes ofrecieron duelos de gran intensidad y nivel técnico. El clima de las batallas estuvo acompañado por los beats de Facu Díaz y TYP3 VC, encargados de marcar el ritmo y la energía de cada presentación.

El punto culminante llegó con la final entre Mack y Yerry, en un enfrentamiento que hizo vibrar a la Plaza 25 de Mayo. Tras una definición cargada de tensión y creatividad, Mack logró imponerse y quedarse con el primer puesto de la fecha.

Con este triunfo, el competidor suma puntos importantes en la tabla de posiciones y se consolida como uno de los protagonistas centrales de la temporada 2026 de la Liga Freestyle.

La aparición de "Filo", la gran sorpresa

Más allá de los resultados de la competencia, una de las escenas más celebradas por el público fue la participación del joven "Filo", un tinogasteño de apenas 12 años que sorprendió con su desempeño en el escenario.

El joven artista compartió espacio junto a los freestylers participantes y desplegó su talento frente a una plaza colmada. Su intervención generó una fuerte reacción del público y se convirtió en una de las postales más destacadas de la jornada cultural desarrollada en el oeste provincial.

La presencia de jóvenes talentos locales fue uno de los ejes que atravesó el evento, que además de la competencia principal incluyó la participación de DJs y artistas de la ciudad.

El Básquet 3x3 también tuvo sus campeones

La propuesta deportiva ocupó un lugar central dentro de la convocatoria con el desarrollo del torneo de Básquet 3x3, que reunió equipos en distintas categorías y ofreció definiciones muy disputadas.

Luego de una intensa jornada de partidos, quedaron definidos los campeones de cada división:

Categoría Junior: Los Escandalosos.

Los Escandalosos. Categoría Femenino: Las Panteras.

Las Panteras. Categoría Final: Sarmiento.

Cada una de las finales fue acompañada por el público presente, que siguió de cerca los encuentros y celebró el desempeño de los equipos ganadores.

La combinación entre deporte urbano, competencia y actividades culturales permitió que la Plaza 25 de Mayo se transformara durante varias horas en un espacio de integración y encuentro para jóvenes de Tinogasta y distintas localidades cercanas.