Recreo celebró sus 151 años con obras, equipamiento y gran desfile

La ciudad de Recreo conmemoró este fin de semana su 151° aniversario con una intensa agenda de actividades oficiales, inauguraciones y celebraciones populares que reunieron a vecinos, instituciones educativas, autoridades provinciales y municipales en distintos puntos de la ciudad. La jornada estuvo marcada por anuncios vinculados al fortalecimiento de la infraestructura educativa, la incorporación de nuevo equipamiento para servicios públicos y un mensaje institucional enfocado en la importancia del diálogo y el respeto por las leyes.

Las actividades comenzaron con el tradicional izamiento del Pabellón Nacional, uno de los momentos protocolares más significativos de la celebración. Posteriormente, las autoridades realizaron una recorrida por la plazoleta de la Virgen, donde supervisaron distintas obras que se encuentran actualmente en ejecución. El cronograma continuó con el acto central, que incluyó la revista de tropas, la entonación de los himnos y una invocación religiosa, en un marco de amplia participación comunitaria.

Educación e infraestructura escolar

Uno de los ejes principales de los festejos estuvo puesto en las mejoras destinadas a la comunidad educativa local. En ese contexto, las autoridades recorrieron las instalaciones de la Escuela N° 172 "María Quinteros", donde se concretaron trabajos de remodelación integral del edificio escolar.

Durante la visita, también se realizó la entrega de llaves y nuevo mobiliario para el establecimiento educativo. La recepción estuvo a cargo de la directora Claudia Ríos y del cuerpo docente de la institución, en un acto que simbolizó la puesta en valor de uno de los espacios educativos de la ciudad.

Las acciones vinculadas al fortalecimiento educativo incluyeron además la entrega de mobiliario para otras instituciones locales como la Escuela de Educación Especial N° 9 y la EPET N° 1. Estas entregas formaron parte de una serie de medidas orientadas a mejorar las condiciones de aprendizaje y reforzar la infraestructura escolar en Recreo, en el marco de una jornada que buscó combinar el aniversario de la ciudad con anuncios y acciones concretas para distintos sectores de la comunidad.

Nuevos vehículos para reforzar los servicios públicos

En paralelo a las actividades protocolares y educativas, el municipio presentó nuevas incorporaciones para su parque automotor. Las unidades fueron destinadas a fortalecer la prestación de servicios públicos y mejorar la capacidad operativa de la comuna.

Foto gentileza La Voz de Recreo

Entre los vehículos incorporados se encuentran un camión recolector, un camión volcador y un tanque regador. La incorporación de estas unidades apunta a reforzar tareas vinculadas a la recolección, mantenimiento urbano y asistencia en distintos sectores de la ciudad, en un contexto de crecimiento de las demandas de servicios públicos.

Bicentenario de Esquiú

Durante el acto central, el presidente provisorio del Senado a cargo de la Vicegobernación, Ramón Figueroa Castellanos, tomó la palabra y vinculó la celebración del aniversario de Recreo con la conmemoración del Bicentenario del natalicio de Fray Mamerto Esquiú.

En su discurso, convocó a recuperar valores asociados al pensamiento y legado del religioso catamarqueño, haciendo especial referencia a "el diálogo, el acuerdo y el sometimiento a las leyes y a la Constitución".

Sus expresiones se dieron en el marco de una ceremonia institucional que reunió a representantes de distintos sectores políticos, sociales y educativos, y que tuvo como eje central el reconocimiento al crecimiento de la ciudad y al trabajo conjunto de la comunidad recreína.

Foto gentileza La Voz de Recreo

Las celebraciones contaron con la presencia del intendente Daniel Polti, además de legisladores provinciales y funcionarios municipales y provinciales que acompañaron el desarrollo de las actividades oficiales y comunitarias.

La jornada concluyó con el tradicional desfile institucional, una de las postales más representativas de cada aniversario de la ciudad, donde participaron distintas instituciones locales. Posteriormente se realizó un encuentro popular del que formaron parte familias y vecinos recreínos, cerrando así un nuevo aniversario de Recreo con una convocatoria marcada por la participación comunitaria, las obras y las mejoras para distintos sectores de la ciudad.