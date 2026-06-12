Catamarca implementa un cambio clave en la gestión de turnos oncológicos

El Ministerio de Salud de Catamarca informó a la comunidad una modificación significativa en el sistema de acceso a turnos destinados a pacientes oncológicos. A partir del martes 16 de junio, se implementará una nueva modalidad que redefine por completo el circuito de solicitud y asignación de turnos, con el objetivo declarado de agilizar los procesos de atención y optimizar la comunicación con los pacientes.

En este nuevo esquema administrativo, las solicitudes de turnos dejarán de gestionarse mediante los canales tradicionales utilizados hasta el momento. En su lugar, se establece un único punto de contacto digital, lo que representa un cambio de fondo en la dinámica de atención.

Canal único y exclusivo: WhatsApp como vía oficial

Uno de los aspectos centrales del anuncio es la determinación de un canal único y exclusivo para la recepción de solicitudes. Desde la fecha indicada, todas las gestiones deberán realizarse únicamente a través de WhatsApp.

El número habilitado es el siguiente:

WhatsApp oficial para turnos oncológicos: 383 510-5485

El comunicado es enfático al señalar que este será el único canal habilitado para la solicitud de turnos oncológicos, lo que implica una reorganización completa del sistema de contacto entre pacientes y el área administrativa correspondiente.

De esta manera, se establece que los medios utilizados anteriormente para este trámite dejarán de estar operativos, marcando el cierre definitivo de las vías previas de gestión. Este punto resulta clave dentro del nuevo esquema, ya que concentra toda la demanda en una sola herramienta de comunicación digital.

Detalles centrales del nuevo esquema de atención

La implementación de esta modalidad no solo introduce un cambio tecnológico, sino también organizativo. A continuación, se sintetizan los elementos principales del anuncio:

Fecha de inicio: martes 16 de junio

martes 16 de junio Organismo responsable: Ministerio de Salud de Catamarca

Ministerio de Salud de Catamarca Objetivo declarado: agilizar los procesos de atención y optimizar la comunicación con los pacientes

agilizar los procesos de atención y optimizar la comunicación con los pacientes Canal habilitado: WhatsApp

WhatsApp Número oficial: 383 510-5485

383 510-5485 Exclusividad del canal: será el único medio válido para solicitar turnos oncológicos

será el único medio válido para solicitar turnos oncológicos Desactivación de canales anteriores: los métodos previamente utilizados dejarán de funcionar

Este esquema unificado busca centralizar la demanda en un único punto de contacto, lo que supone una reorganización operativa que impacta directamente en pacientes y familiares.