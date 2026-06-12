La Muestra de Carreras 2026 llamó a aprovechar la inteligencia artificial

La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) fue escenario de una de las actividades centrales de la última jornada de la Muestra de Carreras 2026 con la presencia del divulgador tecnológico Alan Daitch, quien ofreció una conferencia centrada en el impacto de la inteligencia artificial en la educación, el mercado laboral y los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones en un contexto de profundos cambios tecnológicos.

La charla, titulada "La era de la educación con inteligencia artificial", reunió a estudiantes, docentes y público en general interesados en comprender cómo las nuevas herramientas tecnológicas están transformando distintos ámbitos de la vida cotidiana y profesional. La actividad se desarrolló en el marco de un evento que durante tres jornadas convocó a miles de estudiantes de toda la provincia con el objetivo de acercarles la oferta académica de la UNCA y brindarles herramientas para la construcción de sus proyectos de vida.

Durante su exposición, Daitch analizó las transformaciones que ya se observan en múltiples profesiones y reflexionó sobre la necesidad de adquirir nuevas habilidades para afrontar los escenarios laborales que se perfilan para los próximos años. A lo largo de la conferencia, destacó especialmente el papel que la inteligencia artificial está comenzando a desempeñar en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La inteligencia artificial

Ante un auditorio integrado por jóvenes próximos a elegir una carrera universitaria, el especialista compartió su visión sobre las oportunidades que ofrece la tecnología para ampliar conocimientos y desarrollar nuevas capacidades.

Daitch vinculó esta reflexión con su propia experiencia personal y explicó por qué considera fundamental acercar estas herramientas a las nuevas generaciones. "Yo una vez fui estudiante, así que me interesa mucho compartir todo lo que me gusta de la tecnología y la inteligencia artificial. Estoy seguro de que al estudiante que hoy decida dedicarse a esto le puede cambiar la vida", expresó.

A partir de esa idea, definió a la inteligencia artificial como una herramienta de enorme potencial para el presente y el futuro. Según señaló, su capacidad para procesar información y colaborar en distintos procesos la convierte en un recurso capaz de ampliar significativamente las posibilidades de las personas.

En ese contexto, sostuvo que la inteligencia artificial representa "un superpoder para esta era", al permitir potenciar el conocimiento y multiplicar capacidades.

El desafío de aprender sin delegar el pensamiento

Uno de los ejes centrales de la conferencia estuvo relacionado con el uso responsable de estas tecnologías. Si bien destacó las ventajas que ofrecen las herramientas de inteligencia artificial, Daitch remarcó que su utilización debe estar orientada a fortalecer los aprendizajes y no a sustituirlos.

Durante su exposición, advirtió sobre la importancia de preservar la capacidad crítica y el razonamiento propio frente al avance de sistemas cada vez más sofisticados.

"El desafío para los estudiantes es aprender sobre inteligencia artificial sin usarla para pensar por ellos. Debe servir para potenciar lo que ya saben y no para reemplazar conocimientos. El criterio propio sigue siendo lo más importante", afirmó. Su planteo puso el foco en la necesidad de encontrar un equilibrio entre la incorporación de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de las capacidades humanas esenciales para el aprendizaje.

La reflexión apuntó especialmente a los estudiantes, quienes conviven diariamente con herramientas digitales cada vez más accesibles y presentes en los procesos educativos.

Nuevas oportunidades para los docentes

Además de referirse al impacto de la inteligencia artificial en los estudiantes, Daitch analizó las posibilidades que estas herramientas ofrecen a quienes tienen la responsabilidad de enseñar.

Según explicó, la incorporación de recursos tecnológicos abre nuevas alternativas para enriquecer las estrategias pedagógicas y generar experiencias educativas más dinámicas. "Para los docentes es una enorme oportunidad. Permite generar nuevas formas de explicar contenidos, incorporar recursos audiovisuales y hacer la educación más entretenida y significativa", señaló.

Entre las posibilidades mencionadas durante la charla se destacaron:

La generación de nuevas formas de explicar contenidos.

La incorporación de recursos audiovisuales en los procesos de enseñanza.

La creación de propuestas educativas más dinámicas.

La construcción de experiencias de aprendizaje más significativas.

El fortalecimiento de las herramientas pedagógicas disponibles para docentes.

Estas transformaciones, según indicó, pueden contribuir a mejorar la manera en que se transmiten conocimientos y facilitar una mayor participación de los estudiantes en las aulas.

Un momento decisivo para la educación y el trabajo

Hacia el final de la conferencia, el divulgador tecnológico planteó que la sociedad atraviesa una etapa de cambios profundos impulsados por el avance acelerado de las nuevas tecnologías.

En ese sentido, consideró que el contexto actual representa una oportunidad para que los jóvenes incorporen conocimientos vinculados a la inteligencia artificial y se preparen para escenarios laborales en constante evolución. "Estamos en un momento bisagra. Aprender y estudiar sigue siendo lo más importante y, a diferencia de otras tecnologías, hoy cualquiera puede acceder a estas herramientas", expresó.

La afirmación sintetizó uno de los principales mensajes de la jornada: la necesidad de combinar formación, conocimiento y tecnología para afrontar los desafíos del futuro.