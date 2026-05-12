Catamarca impulsa un ciclo anual de capacitaciones virtuales sobre turismo

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca puso en marcha un nuevo ciclo anual de capacitaciones virtuales y autoasistidas destinado a fortalecer la calidad turística en todo el territorio provincial. La iniciativa se desarrolla a partir de un convenio de articulación institucional con el Instituto de la Calidad Turística Argentina y busca ampliar las herramientas de formación y actualización para trabajadores, emprendedores y referentes del sector.

Las propuestas formativas serán implementadas a través del Campus Virtual "Fomenta Calidad", plataforma desarrollada por el ICTA en el marco del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT). El objetivo central de este programa es brindar herramientas vinculadas a la gestión, la innovación, la comercialización, la planificación y la comunicación turística, fortaleciendo así la calidad de los servicios ofrecidos en distintos puntos de la provincia.

Desde el Ministerio destacaron que las capacitaciones estarán disponibles bajo modalidad gratuita, virtual y con certificación para quienes completen y aprueben las distintas instancias formativas. Asimismo, se informó que los cupos serán limitados y que cada curso requerirá inscripción previa.

Formación orientada a todo el sector turístico

La propuesta impulsada por el Gobierno provincial está destinada a una amplia variedad de actores vinculados con la actividad turística, tanto del ámbito público como privado.

Entre los destinatarios de las capacitaciones se encuentran:

Guías de turismo

Emprendedores

Bodegas

Prestadores gastronómicos

Alojamientos

Artesanos

Municipios

Actores vinculados al turismo en toda la provincia

La iniciativa apunta a facilitar el acceso a herramientas de actualización profesional y mejorar las capacidades de gestión dentro del sector turístico catamarqueño.

El ciclo de capacitaciones abarcará distintas temáticas relacionadas con la actividad, incluyendo contenidos específicos sobre:

Enoturismo

Creatividad e innovación

Marketing turístico y digital

Planificación estratégica de destinos

Generación de contenidos para turismo

Según se informó oficialmente, estas propuestas se desarrollan dentro de la implementación del Sistema Argentino de Calidad Turística y buscan fortalecer las capacidades profesionales y organizativas de quienes participan en el desarrollo turístico provincial.

El primer curso comenzará el 28 de mayo

El ciclo anual iniciará el próximo 28 de mayo con la capacitación denominada "Criterios y herramientas para la conducción de grupos", una propuesta orientada especialmente a guías, informantes y coordinadores turísticos.

El curso tendrá como finalidad brindar herramientas relacionadas con la gestión de dinámicas grupales, la anticipación de necesidades y la resolución de situaciones en contextos turísticos cambiantes. Desde la organización señalaron que la capacitación busca fortalecer la calidad de los servicios mediante el desarrollo de competencias vinculadas a planificación, comunicación, coordinación de grupos y gestión de situaciones turísticas y desempeño profesional en experiencias turísticas. La propuesta también incorpora recursos prácticos destinados a mejorar el trabajo cotidiano de quienes desempeñan funciones de acompañamiento y coordinación dentro de actividades turísticas.

Modalidad virtual y autogestionada

La capacitación se desarrollará bajo modalidad virtual autogestionada a través de la plataforma "Fomenta Calidad", permitiendo que cada participante pueda organizar sus tiempos de cursado.

El curso comenzará el jueves 28 de mayo a las 8 horas y se extenderá hasta el martes 30 de junio a las 12 horas. La modalidad prevista permitirá que los participantes accedan a los contenidos y completen las actividades de acuerdo con su disponibilidad horaria, dentro del período establecido para la capacitación.

El cupo previsto para esta primera instancia será de 25 participantes, mientras que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el miércoles 20 de mayo a las 13 horas. Una vez completado el proceso de inscripción, los participantes recibirán las instrucciones necesarias para acceder a la plataforma virtual y comenzar el cursado.

Herramientas de calidad para el turismo provincial

A través de esta articulación institucional con el ICTA, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte busca profundizar las políticas de formación vinculadas al desarrollo turístico provincial.

La iniciativa apunta a consolidar herramientas de actualización y capacitación continua para los distintos actores que integran la actividad turística en Catamarca, promoviendo mejores estándares de calidad y fortaleciendo las capacidades profesionales del sector. Las personas interesadas en participar podrán realizar consultas mediante el correo electrónico: [email protected]

También se habilitó una vía de contacto por WhatsApp, únicamente mediante mensajes, al número 3834-243985. El formulario de inscripción para la primera capacitación del ciclo se encuentra disponible en https://forms.gle/ADtsWCNyyuJeJtTs9