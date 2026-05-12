Catamarca: no se registraron nuevos casos de dengue y chikungunya

El Ministerio de Salud de Catamarca informó que durante la Semana Epidemiológica 18, comprendida entre el 3 y el 9 de mayo, no se registraron nuevos casos de dengue ni de chikungunya, en un contexto en el que las autoridades sanitarias continúan monitoreando la evolución de ambas enfermedades y sosteniendo las recomendaciones preventivas destinadas a la comunidad.

De acuerdo con el reporte oficial difundido por el organismo, la situación epidemiológica correspondiente a ese período no presentó nuevos contagios ni tampoco fallecimientos vinculados a estas enfermedades transmitidas por mosquitos. El informe detalla además el acumulado de casos registrados en lo que va del año 2026 y la distribución territorial de los contagios confirmados tanto de Dengue como de Chikungunya. Aunque oficialmente no se hace referencia a las razones de la no existencia de casos, se sabe que el impacto de las bajas temperaturas hace posible esto, tal y como ha sucedido en anteriores periodos estacionales.

El acumulado de dengue en 2026

Según los datos oficiales, el total acumulado de casos de Dengue en la provincia durante el año 2026 asciende a 6 casos. La distribución por departamentos indica que los contagios corresponden a:

1 caso en Ancasti

1 caso en Andalgalá

2 casos en Capayán

1 caso en Capital

1 caso en Valle Viejo

El Ministerio de Salud precisó además que, del total de los casos detectados cinco se consideran autóctonos y solo uno permanece en investigación. La información refleja que los contagios registrados durante el año se distribuyen en distintos puntos del territorio provincial, aunque con un número reducido de casos confirmados hasta el momento.

Chikungunya: 25 casos acumulados en la temporada

En relación con la situación epidemiológica de Chikungunya, el reporte sanitario indicó que el acumulado de casos de la temporada alcanza los 25 contagios.

La mayor concentración de casos se encuentra en la Capital provincial, mientras que el resto corresponde a Valle Viejo. El detalle oficial señala:

22 casos en Capital

3 casos en Valle Viejo

Respecto del origen de los contagios, las autoridades sanitarias informaron que:

24 casos son considerados autóctonos

1 caso fue clasificado como importado

El predominio de casos autóctonos implica que la transmisión se produjo dentro del territorio provincial, situación que mantiene activa la vigilancia epidemiológica y las acciones preventivas impulsadas desde el sistema de salud.

Otro de los puntos destacados del informe oficial es que durante la última Semana Epidemiológica no se notificaron fallecimientos asociados ni a Dengue ni a Chikungunya. La ausencia de nuevos casos y de muertes vinculadas a estas enfermedades fue incluida dentro del reporte emitido por el Ministerio de Salud, que continúa realizando el seguimiento epidemiológico correspondiente.

Medidas preventivas

Pese a la ausencia de nuevos contagios durante el período analizado, las autoridades sanitarias solicitaron a la población mantener e intensificar las medidas de prevención para evitar la proliferación del mosquito transmisor. Desde el Ministerio remarcaron la importancia de eliminar todos aquellos recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos.

Entre las recomendaciones difundidas se destacan:

Eliminar recipientes con agua acumulada

Evitar la formación de criaderos de mosquitos

Utilizar repelentes corporales

Usar repelentes ambientales

Prevenir las picaduras de mosquitos

El pedido apunta a sostener las acciones de prevención domiciliaria y comunitaria como herramienta clave para reducir el riesgo de transmisión de ambas enfermedades.