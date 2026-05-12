OSEP informó que este viernes no habrá atención: las razones

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) informó que este viernes 15 de mayo no habrá atención al público debido a la conmemoración del Día del Empleado de OSEP, jornada en la que se suspenderán las actividades administrativas y de atención habitual tanto en la sede central como en las distintas delegaciones.

La medida alcanzará a la Casa Central, a las dependencias del interior provincial y también a las delegaciones ubicadas en otras provincias, por lo que durante esa jornada los afiliados no podrán realizar trámites ni gestiones presenciales en las oficinas de la obra social.

Suspensión de actividades

Desde la institución se comunicó oficialmente que la interrupción de la atención responde a la celebración del Día del Empleado de OSEP, una fecha destinada al reconocimiento del personal que desempeña tareas dentro de la obra social.

La disposición implicará el cierre total de las oficinas administrativas y de atención al público durante el viernes 15 de mayo. De esta manera, los beneficiarios deberán prever con anticipación cualquier trámite, consulta o gestión que requiera atención presencial. En ese sentido, la obra social aclaró que las actividades se desarrollarán normalmente hasta el jueves previo, respetando los horarios habituales de funcionamiento.

Guardias mínimas

A pesar de la suspensión de la atención regular, OSEP indicó que se implementarán guardias mínimas para garantizar la cobertura y la asistencia a los afiliados en situaciones que requieran intervención inmediata.

Según se informó, estas guardias estarán destinadas exclusivamente a la atención de urgencias y emergencias. La medida busca asegurar la continuidad de los servicios esenciales durante la jornada no laborable para el personal de la institución, priorizando aquellos casos que no puedan postergarse.

Recomendación a los afiliados

Frente a esta situación, desde la Obra Social solicitaron a los beneficiarios que adopten las previsiones necesarias con antelación, teniendo en cuenta que el viernes no habrá atención administrativa.

El organismo invitó a los afiliados a organizar consultas, trámites o requerimientos antes del cierre previsto, considerando que la actividad institucional se retomará una vez finalizada la jornada conmemorativa.

Entre las recomendaciones difundidas se destacó la importancia de contemplar los tiempos de atención y resolver previamente cualquier necesidad vinculada a autorizaciones, consultas o gestiones presenciales.